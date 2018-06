„Coco“ tanzt in die Oberliga

Anzeige

Alle Teams hatten in der Klein-Gerauer kein leichtes Spiel. Bei Außentemperaturen von über 30 Grad herrschte in der Halle ein fast tropisches Klima, und keine Formation konnte ihre Bestleistung abrufen. Die Bobstädter schafften es nach der ersten schweißtreibenden Runde deutlich ins große Finale und kamen am Ende auf Platz eins. In der Abschlusstabelle sicherte sich „Coco“ so den Direktaufstieg in die Oberliga mit vier Punkten vor dem zweitplatzierten Team „Lichtblicke“ (TSG Marburg), das mit vier zweiten Plätzen in dieser Saison acht Punkte erreichte. „Die Cocos haben wieder eine tolle Saison getanzt, seit der Kinderliga stehen sie ganz vorne in den Tabellen und haben bis jetzt einen echten Durchmarsch gezeigt“, sagte Trainerin Lisa Ritzert stolz.

Nach einer kurzen Pause beginnt nach den Sommerferien wieder das Training für die neue Runde: Die Bobstädter sind gespannt, was die Konkurrenz vorbereitet, und haben sich den Verbleib in der höheren Liga zum Ziel gesetzt. red

