„Coco“ tanzt sich; in die Regionalliga

Bobstadt.Die Jazz- und Modern-Dance-Formation „Coco“ der Tanzsportabteilung der TG Bobstadt hat auch beim letzten Saisonturnier in Hofgeismar ihren Platz an der Tabellenspitze der Oberliga verteidigt. Erneut setzten sich die Südhessen klar vor die Konkurrenz und sicherten sich so den Aufstieg in die Regionalliga.

Schon früh am Morgen startete die Formation, die von Lisa Ritzert und Malin Kunzmann trainiert wird, nebst zahlreicher Fans mit dem Bus nach Hofgeismar. Erst am Nachmittag startete dann der spannende Abschluss-Wettkampf für die Oberliga-Teams. Dort schafften es die Bobstädter nach der ersten Runde deutlich ins große Finale und kamen mit der anspruchsvollen Choreographie von Lisa Ritzert am Ende auf Platz Eins.

In der Abschlusstabelle sicherte sich „Coco“ so den Direktaufstieg in die Regionalliga vor den Zweitplatzierten „Incognito“ aus Mörfelden und dem Bronzepokalsieger „Lichtblicke“ (Marburg). Der Jubel war bei der Siegerehrung riesig, die Tänzerinnen und der Tänzer zeigten zum Abschluss von ihren Gefühlen überwältigt den traditionellen Siegertanz. Im Bus und nach der Rückkehr wurde noch ordentlich gefeiert. Auch Trainerin Lisa Ritzert zeigte sich beeindruckt von ihren Schützlingen, die seit der Kinderliga in jeder Saison die Tabellen anführen: „Ich bin sehr stolz, dass sie den Durchmarsch bis in die Regionalliga geschafft haben.“

Eine lange Pause gibt es nicht: Nach den Sommerferien steht bereits die Arbeit an der neuen Choreographie auf dem Programm. Die Bobstädter sind gespannt, was die starke Konkurrenz in der dritthöchsten deutschen Liga vorbereitet – und haben sich den Verbleib dort zum Ziel gesetzt. baum

