"Comedy in Hülle und Fülle" heißt das Programm von Daphne de ...

"Comedy in Hülle und Fülle" heißt das Programm von Daphne de Luxe am Freitag, 13. April, im Bürgerhaus Bürstadt. Tickets für 20 Euro plus Gebühren gibt es an den bekann ten Vorverkaufsstellen, unter ande rem im SHM-Kundenforum, Kaiser