Aktuell leben 293 Flüchtlinge in Bürstadt, 166 davon wohnen in Gemeinschaftsunterkünften. Die meisten Menschen stammen aus Syrien, Afghanistan, Somalia und Eritrea. Insgesamt hätten inzwischen über 130 Flüchtlinge Sprachkurse unterschiedlicher Anspruchslevel absolviert, berichtete Jürgen Knödler. 37 Flüchtlinge seien in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Einer habe vergangenes Jahr eine Ausbildung begonnen, dieses Jahr seien es voraussichtlich schon zwei.

Knödler schätzt, dass im Rahmen des Nachzugs im Spätjahr acht Familien nach Bürstadt kommen. Nicht nur für diese Menschen würde dringend Wohnraum benötigt. So appellierte er an potenzielle Vermieter, leerstehende Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Knödler machte hier auf diverse Möglichkeiten zur Sicherstellung von Mietzahlungen aufmerksam.

Der Zuzug aus den Kriegs- und Kampfregionen habe nachgelassen, stellte der Koordinator fest. Allerdings kämen nun spürbar mehr Menschen aus den wirtschaftlich notleidenden Ländern Süd- und Osteuropas. Für diese sei die Ballung des Logistikgewerbes in der Region, in dem sie leicht Aushilfsjobs bekämen, nur auf den ersten Blick ein Segen. „Denn das ist eine Sackgasse für die Leute. Ohne Sprachkenntnisse und ordentliche Berufsausbildung kommen sie da in der Regel nicht mehr raus“, sagte Knödler. Er will speziell diesen Menschen helfen und hier einen neuen Schwerpunkt setzen.

Ausschussvorsitzende Ursula Cornelius fasste die Anerkennung durch das Gremium für den Koordinator zusammen: „Sie machen gute Arbeit. Und man merkt Ihnen an, dass sie sie sehr gerne machen.“

Laut Tagesordnung hätte Wirtschaftsförderer Tim Lux über die Bilanz des Kulturprogramms 2017 berichten sollen. Zu Beginn der Sitzung bat Bürgermeisterin Schader jedoch um Vertagung, da der Kulturbeirat selbst das Ergebnis noch nicht kenne. „Die Mitglieder sollen das ja nicht zuerst aus der Zeitung erfahren“, begründete sie.

Siegl sieht Verstoß

SPD-Sprecher Franz Siegl entgegnete der Bürgermeisterin, der geplante Vortrag im Sozialausschuss wäre „auch nicht Ihr erster Verstoß gegen die Geschäftsordnung gewesen“. Diese besage schließlich, dass der Bericht dem Magistrat und dem Kulturbeirat bis zum 31. März eines jeden Jahres schriftlich vorzulegen sei.

Siegl vermutete, die Bürgermeisterin würde den Bericht hinausschieben wollen, zumal jetzt wegen der Osterferien eine Sitzungspause folge. Siegl: „Ich bitte darum, dass wir uns gemäß der Geschäftsordnung verhalten, die wir uns selbst auferlegt haben.“ Schader erwiderte, aus diesem Grund solle der Punkt schließlich vertagt werden.

Schaders Resümee des Stadtjubiläums (wir berichteten) blieb ohne Aussprache. Diskutiert wird diese Abrechnung allerdings heute Abend im Haupt- und Finanzausschuss.

