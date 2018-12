Da singt sogar Diaboli mit den Engeln

Bürstadt.Die Weihnachtsfeier der Harmonie-Familie hatte alle Zutaten für die Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Im Bürgerhaus ließ Dirigent Thomas Adelberger nicht nur die verschiedenen Chöre mit stimmungsvollen Liedern auftreten, auch Gedichte, Geschichten, Theaterstücke, Engel, Nikolaus und Knecht Ruprecht bereicherten den festlichen Abend. Dazu entzückte der Kinderchor mit Liedern und einer spaßigen Vorführung.

Von den Vorsitzenden Christel Kohnen und Walter Brenner begrüßt, bezauberten die jungen Instrumentalisten Hannah Molitor (Flöte) und Jonas Brenner (Saxophon) im Zusammenspiel mit Thomas Adelberger. Dazu sang der Chor „Emotion“ von der Schönheit dieser Welt. Französische Weihnachtsmelodien wechselten sich ab mit russischen Wiegenliedern. Auch die Sehnsucht nach Frieden wurde besungen. Traditionelles Liedgut wie „Am Weihnachtsbaume“, „Alle Jahre wieder“ und „Lasst uns froh und munter sein“ fehlten ebenso wenig wie Stücke aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder aus der Oper „Hänsel und Gretel“.

Beate Fritz las die Geschichte vom „Engelchen im Schweinestall“ vor. Ein wahrlich „teuflisches Vergnügen“ bereitete der Kinderchor mit dem Theaterstück „Das himmlische Teuferl“, bei dem sich Diaboli in den Himmel verirrt.

Er trifft auf nette Engel. Diese beschließen, ihn zu einem der ihren zu machen, obwohl er keinen geraden Ton herausbringt und unter Hypnose von Obermusik-Engel Franziskus geheilt werden muss. Dann droht ihm noch Gefahr von drei entzückenden Aufsichtsengeln. Doch zum guten, mit viel Applaus bedachten Schluss wird Diabolis Engeleinwanderungsantrag von Petrus genehmigt, und er darf als Engel Himbolli viele gute Taten vollbringen. Das Fazit der zauberhaften Geschichte lautete: „Verurteilt den Menschen nach seiner Herkunft nicht.“

Nach einer kleinen Pause, in der die Lose für die reichhaltige Tombola verkauft wurden, übernahmen erneut die Kinder das musikalische Zepter. Unter der Leitung von Michael Held sangen sie unterschiedliche Friedenslieder. Nicht nur zu ihrer Freude hatte der Nikolaus mit Knecht Ruprecht seinen Auftritt. Ein gemeinsam gesungenes Lied und der Auftritt des Männer-Ensembles leiteten über zur einer „Weihnachts-Show für Petrus“. In dieser ist Petrus verstimmt darüber, wie das Weihnachtsfest auf Erden gefeiert wird. In seinem Zorn verbietet er den Engeln, zur Erde zu fliegen. Davon sind diese nicht begeistert. Sie fassen den Plan, Petrus mit einem tollen Weihnachtsspiel zu besänftigen.

Da wird gesungen, getanzt und musiziert. Bekannte Gedichte und Lieder wurden entsprechend verändert, und am Ende dürfen die Engel die Reise zur Erde antreten. Mit einem gemeinsamen Lied aller Chöre wurden die Mitglieder aus dem besinnlich-fröhlichen Abend nach Hause entlassen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018