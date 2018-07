„Dann blutet die Innenstadt aus“

Bald eine Fahrradstraße? Die Nibelungenstraße soll im kommenden Jahr umgestaltet werden. Möglicherweise muss die Terrasse des Café Flair vor dem Historischen Rathaus verlegt werden. © cos

Bürstadt.Michael Gärtner von Doll’s Metzgerei graust es schon jetzt vor der Umbauphase: „Die gesamte An- und Ablieferung läuft über unsere Hofeinfahrt in der Nibelungenstraße. Wir können unser Fleisch ja nicht mit der Sackkarre anfahren“, sagt der Geschäftsführer. Die geplante Umgestaltung des verkehrsberuhigten Bereichs im Zentrum treibt Geschäftsleute vor Ort mächtig um. Wir haben nachgefragt, was

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3246 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.07.2018