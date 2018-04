Daphne De Luxe besticht mit Talent und Mutterwitz

Anzeige

Doch das Sprachtalent glänzte auch mit schwäbischer Mundart und stellte mit ihrem Lied „Je ne veux pas travailler“ nach der Pause ihre Begabung erneut eindrucksvoll unter Beweis. Ihr genauer Blick auf Alltagssituationen – nicht selten selbst erlebt im Supermarkt oder während einer Kunstausstellung – nahm sie mit einer gehörigen Portion Mutterwitz und humoristischem Können aufs Korn. Freimütig bekannte sie, dass ihre Comedy-Einlagen ein einziges Ziel verfolgten: ihr Publikum zu unterhalten und bestmöglich zu amüsieren. Und das gelang Daphne De Luxe mit Bravour.

Ihr Talent als Chansonnette ließ sie im Dalida-Song „Um nicht allein zu sein“ aufblitzen. Zudem kam ihr ein kleiner Flirt mit Techniker Christian offensichtlich gelegen. Er setzte das Multitalent an diesem Abend mit Licht und Ton gekonnt in Szene, und das, obwohl er eine romantische Beleuchtung nach ihrem Geschmack wohl etwas zu „puffös“ in satten Rottönen umsetzte.

Publikum völlig begeistert

Darin bewegte sie sich frech, sexy und laszive zu „Sexbomb“ mit griechischen Hintergrundklängen. Vom Scheinwerferstrahl verfolgt, wagte sie einen Ausflug in den Saal und wurde von einem völlig begeisterten Publikum mit rhythmischem Mitklatschen, Zugaberufen und stehendem Applaus belohnt.

Beim Elvis-Song „Can’t help falling in Love“ kannte die Begeisterung dann fast keine Grenzen mehr. Erneut klatschte sich das Auditorium die Hände wund und ließ Feuerzeuge und Handylampen aufleuchten. Nach diesem fulminanten Auftritt wünschte sich nicht nur Bürstadts kleinstes Büttenass Leonie, dass dies nicht das letzte Engagement von Daphne De Luxe in Bürstadt gewesen ist.

