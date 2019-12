Wenn sich einer mit großer Euphorie in eine Sache stürzt, und der andere ahnt, dass es womöglich nicht gut ausgeht, sagt er: Das dicke Ende kommt noch. Diese Wendung beschreibt die Situation in der Kleinstadt mit den großen Projekten sehr gut. Da ist die tatendurstige Bürgermeisterin mit ihrer Parlamentskoalition im Gefolge. Bärbel Schader knackt einen Fördertopf nach dem anderen für immer neue Um-An- und Neubauten. CDU und SPD winken sie durch. Auf der anderen Seite traut sich die Opposition nun endlich zu warnen – vor dem dicken Ende. Was ist mit den Folgekosten für Abschreibung und Unterhaltung? Die Antwort blieb aus am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung. Mitunter sind Antworten, die nicht gegeben werden, vielsagend.

Die Opposition, also SPD und Grüne, haben bislang just die nun in Frage gestellten Projekte mitbeschlossen. Das ist nun ihr (Vertrauens-) Problem. Nehmen wir den Bildungs- und Sportcampus. Dagegen war von Anfang an ausschließlich Erhard Renz von den Grünen. Die Kosten für das Projekt werden inzwischen auf über 17 Millionen Euro kalkuliert. Ja, Land und Bund schießen um die 80 Prozent zu. Aber der Rest bleibt an der Stadt hängen. 2020 werden es 1,5 Millionen Euro sein. Dieses Geld hat Bürstadt nicht. Aber die Kredite kosten ja so gut wie nichts. Kaum Zinsen, ja. Sie müssen aber zurückgezahlt werden. Es steht in den Sternen, wie. Bürstadt haushaltet, als würden die Zeiten für die Kommunen finanziell schon irgendwie wieder besser werden. Sie werden es nicht, zumindest nicht grundlegend.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Bildungs- und Sportcampus ist zweifellos ein herausragendes – und auch sinnvolles – Projekt. Die Vielzahl der Projekte aber birgt Gefahren.

Vor der Kommunalwahl im März 2016 saßen die Sprecher der Fraktionen auf dem Podium dieser Zeitung. Die Frage des Moderators zu den Folgekosten eines Sport-Campus wiegelten sie als unproblematisch ab. Das dicke Ende war in weiter Ferne. Damals, vor der Wahl 2016.

