Das Langschwert geht dauerhaft nach Worms

Bürstadt.Der Judoverein Samurai Bürstadt hat bereits zum 28. Mal das Katana Turnier in der Erich Kästner-Schule veranstaltet. Neu war der Einzug der Teilnehmer und Kampfrichter: Jeder Verein wurde persönlich begrüßt. Und es gab jede Menge Preise: eine 4,5 Kilogramm große Toblerone, eine Judotorte, je einen Pokal für die ersten fünf Plätze bei der U 11, U 13 und U 15; einen Pokal für die ersten drei Plätze für die U 18, die U 21 und die Senioren. Zudem erhielten alle Gewinner Medaillen in Gold, Silber und Bronze sowie Urkunden. Auch Tassen und Kühlrücksäcke gingen an die Kämpfer.

Dabei gingen die Gastgeber vom Samurai Bürstadt gar nicht an den Start. Denn die großen und kleinen Kämpfer wollten sich um das Wohl der Gäste kümmern. Am Samstag starteten die U 11, U 15 und U 18 mit viel Elan und sehr guten Kämpfern. Dabei wurden bereits eifrig Punkte für die Endauswertung festgelegt und sorgsam geprüft. Natürlich erkletterten an diesem Tag schon etliche das Treppchen und nahmen Medaillen, Urkunden und Geschenke in Empfang.

Große Toblerone für Wiesbaden

Sonntags waren die U 13, U 21 und die Senioren mit 128 Kämpfern dran. Im Zuge der Siegerehrung der U 13 wurde die Torte unter den gemeldeten Vereinen ausgelost – der Kiai Darmstadt nahm sie mit Freude entgegen. Als punktstärkster Verein der U 11/13/15 konnten die Kämpfer des Kim Chi Wiesbaden die dreifach Schwerter für sich sichern. Da dieser Judoverein auch die meisten Kämpfer in diesem Turnier stellte, erhielt er die große Toblerone.

Nach den Kämpfen der U21 und Senioren stand fest, wer den ersten Platz in der Gruppe U 18, U 21, Senioren und somit den Wanderpokal, das Langschwert, erreichen würde. Noch am Tag zuvor hatten die Judoka aus Worms den Gewinn in weiter Ferne gesehen und waren vom Ergebnis völlig überrascht. Das Langschwert mit Ständer ging also wieder nach Worms und darf nach fünfmaligem Gewinn auch dort bleiben.

Eine große Tombola mit vielen Spenden der Bürstädter Geschäfte fand sehr guten Zuspruch. Der Verein dankte allen Firmen für ihre großzügigen Spenden, ebenso den Mitgliedern. Diese haben die Küche mit Kuchen, Salaten, Würstchen und vielem mehr bestückt. Nach zwei Tagen mit schönen Techniken und viel Freude am Sport beendete der Judoverein das Turnier zufrieden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018