Das Osterfeuer ist diesmal online zu bewundern

Bürstadt.„Ostern fällt nicht aus!“ – diese Botschaft ist der Pfarrerin Johanna Gotzmann überaus wichtig. Jedes Mitglied der evangelischen Gemeinden in Bürstadt und Bobstadt soll erfahren, dass trotz der Corona-Pandemie Gottesdienste gefeiert werden – zwar online, aber doch irgendwie gemeinsam.

Wegen der Corona-Pandemie dürfen zurzeit keinerlei Zusammenkünfte in den Kirchen stattfinden. Gerade über die Osterfeiertage ist das für viele Menschen sehr schwierig, weiß Gotzmann. Also hat sie nach Möglichkeiten gesucht, um trotzdem mit ihrer Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Und geht dabei viele verschiedene Wege.

So telefoniert sie jeden Tag mit mindestens einem Menschen, von dem sie weiß, dass er ein persönliches Gespräch dringend braucht. Ans Tor zum Innenhof der Kirche in der Heinrichstraße hängt sie Postkarten mit schönen Motiven oder Sprüchen auf – einfach so zum Mitnehmen. Und wer nicht online erreichbar ist, erhält eine Anleitung für Andachten zu Hause.

Vor allem aber nutzt die Pfarrerin die neusten Errungenschaften der Technik, um die Menschen zu erreichen. Dabei hilft ihr das digitale Meetingportal Zoom: An Gründonnerstag und Ostersonntag hält sie Andachten, die gefilmt und live übertragen werden. Wer möchte, kann sich zuschalten und so direkt beim Gottesdienst dabei sein. „Dabei ergibt sich dann doch eine Art von Gemeinschaft“, hat Johanna Gotzmann bei ihrem ersten Gottesdienst dieser Art festgestellt, den sie bereits am Samstag gehalten hat. Und sie freut sich darauf, dass sie trotz der Corona-Krise mit so vielen Menschen feiern kann. Vor allem in der Osternacht, wenn sie im Innenhof der Kirche zusammen mit ihrem Mann das Osterfeuer entzündet.

Für alle, denen die technischen Hürden doch ein wenig zu hoch sind, haben sich die beiden evangelischen Geistlichen in Bürstadt und Bobstadt noch etwas anderes ausgedacht: Für Karfreitag und Ostersonntag stehen auf dem Youtube-Kanal des Dekanats Bergstraße zwei Videos bereit, die ganz einfach abgerufen werden können. „Pfarrer Rainer K. Haymach hat im Homeoffice einen Film mit Musik für Karfreitag vorbereitet“, berichtet Johanna Gotzmann. Sie selbst hat in der Kirche die Andacht zu Ostern gedreht, die sich die Gläubigen ebenfalls direkt ins eigene Wohnzimmer holen können. Und wer überhaupt keinen Zugang zum weltweiten Netz hat, dem flattert direkt in den hauseigenen Briefkasten eine Anleitung, wie man auch im Wohnzimmer in vier Schritten die Osterandacht halten kann.

Die Menschen zu erreichen, das hält Johanna Gotzmann in diesen schwierigen Tagen für immens wichtig. Und manchmal braucht es auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass keiner allein ist. Deshalb befestigt sie täglich neue Postkarten am Hoftor. Kürzlich hingen daneben selbst umhäkelte Ostereier. Ebenfalls zum Mitnehmen. Um sich einfach daran zu freuen. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.04.2020