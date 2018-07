Anzeige

Bürstadt.Eine ganze Woche lang beteiligt sich der TV Bürstadt an den Ferienspielen. Am ersten Tag standen neun Kinder zum Tischtennis spielen bereit. Bundesfreiwilligendienstler Jonas Elsinger hatte gemeinsam mit den Trainern Christina Jung und Jan Epple einen Teil der Halle abgetrennt, Tischtennisplatten aufgestellt sowie Schläger und Bälle bereitgelegt.

Zuerst ging es ans Aufwärmen – mit dem Spiel-Klassiker „Völkerball“. Danach wurden die Teilnehmer mit Ballgewöhnungsübungen an das sportlich neue Gefühl herangeführt. Prellen und Balancieren stellte sich dabei als gar nicht so leicht heraus. Doch schon bald ging es an die Platten. Hier wurden Vor- und Rückhandschläge geübt. Auch dabei hatten einige der künftigen Tischtennis-Asse so ihre Probleme. Viel zu schnell kamen die kleinen Plastikkugeln über das Netz gesaust.

Hier versuchte sich auch Marlene. Sie mit ihrem Bruder gekommen, während Marvin zusammen mit Schwester Lara dabei war. „Ich habe heute meinen 13. Geburtstag“, verriet Marvin. Der junge Lampertheimer, der durch einen Freund zum sportlich-fröhlichen Tag gekommen war, beriet sich vorab schon einmal mit Kumpel Pascal. „Ich finde es toll, dass wir hier frei an den Tischtennisplatten spielen dürfen“, machte dieser deutlich und freute sich sichtlich auf das anstehende Turnier.