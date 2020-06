„Das soll jetzt alles vorbei sein?“

Bürstadt.Kirsten Bayer ist entsetzt: Seit einem Jahr besucht ihr Kind die Sprachheilabteilung an der Bürstädter Schillerschule. „Wir merken, wie gut das tut. Und jetzt soll es damit schon wieder vorbei sein?“ Wie viele andere Eltern will die Lorscherin nicht hinnehmen, dass die Sprachheilabteilung in die Heppenheimer Siegfriedschule umziehen soll. Am Montag, 29. Juni, soll die endgültige Entscheidung im Kreistag fallen. Bis dahin will Kirsten Bayer mit ihren Mitstreitern alle Hebel in Bewegung setzen und den Umzug in letzter Sekunde noch abwenden. In einer Online-Petition hat sie bis Dienstagnachmittag 527 Stimmen gesammelt. Dazu kommen noch 30 Unterschriften auf Handzetteln.

Schon lange gibt es in der Schillerschule viel zu wenig Platz. Immer wieder flammt die Diskussion auf, wie es mit dem besonderen Förderunterricht weitergehen soll. Von der „Trennung“, wie sie der Kreis gerade plant, ist allerdings an der Schillerschule niemand begeistert. Schon Anfang des Jahres hatte Schulleiter Torsten Wiechmann im Gespräch mit dieser Redaktion die Umzugspläne sehr bedauert. Immerhin seien beide Grundformen inzwischen eng verflochten, haben zusammen Pause und gemeinsame Projekte.

Keine Unterschiede

„Im Moment ist das hier gelebte Inklusion“, findet auch Gesamtelternbeirat Sebastian Geschwind. „Die Kinder machen auf dem Pausenhof keine Unterschiede.“ Und dass einige Jungen und Mädchen öfter mal nachfragen, weil sie mit dem Sprechen oder dem Verstehen noch Schwierigkeiten haben, sei für die meisten kein Problem, hat er erfahren. „Beide Seiten profitieren.“

Auch der Wechsel in die Regelschule falle an der Schillerschule leicht. Die Sprachheilkinder können tageweise in die Klassenräume am anderen Ende des Schulhofs schnuppern, die Lehrer tauschen sich aus und können sich gegenseitig Rat geben – für Geschwind wichtige Vorteile. Mit dem Umzug an die neue Schule müsse dies alles wieder neu wachsen, bedauert er.

Kirsten Bayer sieht allerdings wenig Chancen dafür, dass die Sprachheilschule mit den neuen Nachbarn in Heppenheim, der Konrad-Adenauer-Schule, genauso eng zusammenwachsen werde, wie es bei der Schillerschule der Fall ist. Schon allein, weil die Pausen nicht gleichzeitig stattfinden. Auch darüber hinaus sei zwischen den beiden Schulen bislang kaum ein Kontakt zustande gekommen, hat sie von anderen Eltern erfahren.

All das macht ihr große Sorgen: Weil sich die Jungen und Mädchen ausgegrenzt fühlen könnten, weil sie eine Förderschule besuchen und keine „normale“ Grundschule mehr. Oder weil sie schnell abgelenkt sind, wenn die Klassen der Nachbarschule Pause haben und über den Schulhof toben – während bei ihnen die Stunde noch weiter geht. „Viele unserer Sprachheilschüler haben Hörprobleme oder Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren“, weiß Kirsten Beyer.

Obendrauf kommt noch ein organisatorisches Problem: „ In Heppenheim wird nur an drei Wochentagen eine Betreuung angeboten“, weiß die Lorscherin – für sie als alleinerziehende Mutter viel zu wenig. „An zwei Tagen in der Woche hört die Schule um 11.30 Uhr auf. Wie soll ich das meinem Chef erklären? Dann müsste ich wohl kündigen.“ In der Schillerschule könnte sie ihr Kind täglich bis 17 Uhr unterbringen. Ein unschlagbarer Vorteil, findet sie.

Die Argumente, die der Kreis für den Umzug ins Feld führt, wollen viele Eltern so nicht stehen lassen, hat auch Elternbeirat Sebastian Geschwind erfahren. „Wenn man die Schule ohnehin neu baut, warum nicht einfach eine Etage aufstocken?“, fragt er sich. Auch das Problem mit den langen Anfahrtswegen könne sich lösen lassen – allein durch bessere Organisation: Mehr Busse einsetzen, die die Kinder von zuhause abholen. „Dann brauchen sie auch nicht so lange Anfahrtswege in Kauf zu nehmen“, meint er.

Kreis widerspricht

Das Landratsamt widerspricht auf Nachfrage unserer Redaktion nachdrücklich: Ein Stockwerk mehr sei am Standort der Schillerschule nicht zu realisieren. Dabei spiele die Gesamtfläche und auch der Platz für die Pausen eine wichtige Rolle.

Auch beim Thema Busse bleibt der Landrat bei seiner Position: Zurzeit verhinderten zum Teil sehr weite Wege, dass „Kinder im östlichen Teil des Kreises das Angebot gut erreichen und somit wahrnehmen können“, teilt ein Sprecher mit. Bei der Betreuung soll den Eltern zudem kein Nachteil entstehen: Die Einrichtung eines Ganztagsangebot sei durchaus vorgesehen.

Inzwischen hat sich auch die Bürstädter SPD des Themas angenommen: Die Stadt soll sich gegen eine Verlegung der Sprachheilschule aussprechen und sich auch im Kreistag dafür einsetzen. Diesen Beschluss will die Fraktion an diesem Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss erreichen.

