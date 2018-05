Anzeige

Bürstadt.Mit einem dicken Scheck überraschte Inge Friedle die Palliativ- und Hospiz-Initiative, kurz PaHoRi, in ihrem Reisebüro in Bürstadt. Im Vorfeld hatte sich die Geschäftsfrau erkundigt und erfahren, dass die Palliativ- und Hospiz-Initiative ihr Aufgabengebiet erweitert hat und jetzt auch für Kinder, Jugendliche und Familien Begleitung und Unterstützung anbietet.

Zudem soll es ab Herbst Trauerangebote für Kinder und Jugendliche geben. „Denn dafür gibt es bei uns in gut erreichbarer Nähe keinerlei Angebote. Oft werden Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer nicht so gut wahrgenommen, denn sie trauern anders als wir Erwachsene“, berichtete Gaby Weiß-Szpera.

Brezeln und Spundekäs verkauft

Inge Friedle und ihr Team hatten beim Frühlingsmarkt in Bürstadt an ihrem Stand vor ihrem Reisebüro Getränke, Brezeln und Spundekäs angeboten und dafür um eine Spende für die Initiative im Ried gebeten. Die kompletten Einnahmen in Höhe von gut 1200 Euro konnte sie an den Vorsitzenden Wolfgang Zeißner und die Koordinatorin Gaby Weiß- Szpera übergeben.