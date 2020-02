„Das Virus infiziert auch die Wirtschaft“

Bürstadt.Bänker berichten heute gerne von den vergangenen Zeiten – und zwar immer dann, wenn es um die schwindsüchtigen Gewinnmargen der aktuellen Kapitalverzinsung geht. So erklärten Claus Diehlmann und Frank Ohl, die beiden Vorstände der Raiffeisenbank Ried mit Sitz in Bürstadt, dass die Verluste durch die dauerhaft extrem niedrigen Zinsen zu einem großen Teil durch Reduzierungen auf der Aufwandsseite kompensiert werden müssten. Faktor Nummer eins seien hier die Personalkosten. Die Bank hat ihre Ergebnisse im Jahr 2019 verbessert, wie ein Pressegespräch am Donnerstag ergab. Zur Zinsproblematik und anderen Negativfaktoren käme nun die Angst vor einer Epidemie durch das Coronavirus.

„Das Virus infiziert nicht nur Menschen, sondern auch die Wirtschaft“, sagte Frank Ohl. Das bekomme die vergleichsweise kleine Bank ganz unmittelbar zu spüren. Das Institut könne nicht alles Geld in die Kreditvergabe lenken, sondern investiere über 100 Millionen Euro am Kapitalmarkt. Wenn Werte wie der Deutsche Aktienindex (DAX) wegen des Virus ins Rutschen gerieten, mache sich das sofort auch in den Bewertungen der Anlagen der Bank in Bürstadt und ihrer Bilanz bemerkbar, erklärte Claus Diehlmann.

Niedrigzinsen, internationale Handelsstreitigkeiten, Brexit, ein mit Zollen drohender US-Präsident und andere Negativfaktoren sind den Banken seit Jahren treu. Dennoch vermeldeten die Vorstände der Raiffeisenbank Ried auch über das abgelaufene Geschäftsjahr mit seinem Ergebnis von 3,45 Millionen Euro: „Damit können wir gut leben. Und wir sind weiterhin alleine handlungsfähig.“

Zur Zinssituation: Im Jahr 2011 habe die damals noch deutlich kleinere Bank durch die Verzinsung von Kapital bei der Zentralbank noch 1,5 Millionen Euro verdient, so die Vorstände. Es habe 0,5 Prozent Guthabenzinsen gegeben. Heute seien es minus 0,5. Diese 1,5 Millionen Euro Erlös fehlten dem Institut heute. Aber auch der Kundschaft sei durch „die verfehlte Zinspolitik“ (Ohl) Kapital entzogen worden. Die Zinserträge ihrer Kunden hätten 2011 knapp 3,9 Millionen Euro betragen, 2019 seien es noch 840 000 Euro gewesen. „Im Vergleich sind den Leuten drei Millionen Euro entgangen“, fasste Diehlmann zusammen.

Die größten Spareffekte seien bei den Personalkosten zu heben, so die Vorstände. Der Abbau würde aber ausschließlich durch den Verzicht auf Neubesetzungen freiwerdender Stellen betrieben, sagte Diehlmann. Das Filialnetz sei noch stabil, stehe aber auf dem Prüfstand.

Die individuelle und persönliche Kundenberatung werde ein Schwerpunkt der Bank bleiben, so die Vorstände. Zwei Drittel der Einlagen befänden sich auf laufenden Konten, weil die Kunden sich derzeit nicht festlegen wollten. Dem sei entgegen zu wirken. Denn auch heute ließe sich noch profitabel Geld anlegen.

