Bürstadt.„Das ist sehr tragisch, wie das alles abgelaufen ist“, sagt Burkhard Vetter (Bild), Fraktionschef der Liberalen in Bürstadt mit Blick auf die Ereignisse in Thüringen. „Das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt muss die FDP den Scherbenhaufen zusammenkehren und aufräumen.“ Trotzdem bedauert Vetter die Entscheidung der Thüringer Liberalen, dass es Neuwahlen geben soll. „Ich prophezeie, dass die FDP

...