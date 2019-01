Dauerbrenner Verkehr

Bürstadt.Das Thema Verkehr beschäftigt die Bürstädter schon lange. Steffen Lüderwald, Kandidat von SPD und Grünen, möchte es „global betrachten“ und sowohl Autos als auch Fußgänger und Radfahrer in einem Rahmenplan berücksichtigen. Konkret sagte er: „Die Oberschultheiß-Schremser-Straße wäre für mich die typische Fahrradtangente durch die Stadt.“ Vom geplanten Umbau der Nibelungenstraße distanzierte sich Lüderwald dagegen: Er wolle „wenig bis nichts“ ändern an der verkehrsberuhigten Zone in der City.

Ein Gesamtkonzept zum Thema Verkehr schwebt auch Bärbel Schader (CDU) vor, die auf Termine und Workshops mit Bürgern und Geschäftsleuten zurückblickte. Dabei habe sich ergeben, dass die Nibelungenstraße eine Einbahnstraße bleibe, der Verkehr solle aber langsamer fließen. Sie will die Aufenthaltsqualität erhöhen, Durchgänge zum Marktplatz schaffen und Bäume pflanzen. Fußgänger und Radler sollen sich sicher bewegen können. Die 57-Jährige hält am Umbau fest. „Am Café Flair sitzt man fast an der Straße – wir schaffen Verweilräume, wo jetzt der Brunnen ist“, kündigte Schader an. Zudem will sie die vielen Laster aus der Stadt vertreiben.

„Sind nicht weit voneinander weg“

Steffen Lüderwald erläuterte seine Idee einer „besitzbaren Stadt“ mit Bänken in regelmäßigen Abständen, wo sich ältere Menschen ausruhen können. Zudem wünscht er sich Trinkwasserbrunnen, schattige Plätze und Spielelemente in der ganzen Stadt. Wie Schader will der 50-Jährige attraktive Orte wie die alla hopp!-Anlage und den Sportpark miteinander verbinden, indem durchgehende Radwege geschaffen werden. Zu seiner Konkurrentin sagte er: „Wir sind nicht soweit voneinander weg.“

Schader erklärte, die Nibelungenstraße vom Viadukt bis zur Forsthausstraße umbauen zu wollen. Zudem bedauerte sie, dass der überregionale Radweg durch die Industriestraße führt statt vorbei an schönen Orten wie dem Historischen Rathaus oder der alla hopp!-Anlage. Wichtig ist der 57-Jährigen zudem, dass die Kreuzung an der Forsthausstraße entschärft und sicherer wird. „Wir müssen über eine innerörtliche Entlastungsstraße nachdenken. Zu viele Laster fahren über die Industriestraße.“ Das sei besonders schlimm für die Anwohner rund um den Friedhof. Zur Gefahrenstelle Forsthausstraße meinte Lüderwald: „Da habe ich keine Lösung parat.“ Vorstellen könne er sich dort aber einen Kreisel.

Die Chance, den Lkw-Verkehr in der Stadt zu reduzieren, sei noch nie so groß gewesen wie jetzt, betonte Schader. Sie verwies auf den neuen Kreisel an der B 44, dort sei Lastern die Zufahrt nur bei Anlieferungen erlaubt. Es werde mit ihr keine neue Zufahrtsstraße geben, die landwirtschaftlichen Flächen zerschneide.

Über zu viel Verkehr klagen Eltern der Kita Zwergenwald auf dem Boxheimerhof, wie sie der Redaktion vorab mitgeteilt haben. „Ich bin kein Fan von Blitzern, sinnvoll fände ich einen Zebrastreifen und blinkende Schilder, die die Geschwindigkeit anzeigen“, sagte Lüderwald. Schader versprach Kontrollen mit mobilen Blitzern. Zudem soll der Verkehr gezählt werden. Danach würde über Möglichkeiten wie Zebrastreifen oder Ampel diskutiert. Mehr Sicherheit wünscht sich auch Volker Utz in der Frankensteinstraße in Bobstadt und meldete sich aus dem Publikum zu Wort. „Der Verkehr hat extrem zugenommen. Da muss was passieren“, bestätigte Lüderwald. Schader kündigte an, am Montag im Regierungspräsidium genau darüber zu sprechen: Bei der Abteilung Lärm will sie Überzeugungsarbeit leisten. „Danach sind wir schlauer und loten aus, was machbar ist.“

