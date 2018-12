Debatte über Etat beginnt

Bürstadt.Eine Tagesordnung fast in Rekordlänge hat der Bürstädter Haupt- und Finanzausschuss in seiner öffentlichen Sitzung morgen Abend, 19.30 Uhr, zu bewältigen. Allen voran geht es um den Finanzfahrplan fürs kommende Jahr, den die Mitglieder des Gremiums eingehend beraten werden. So hat die SPD schon einen ganzen Fragenkatalog zusammengestellt.

Auch bei den weiteren 17 Punkten geht es ums Geld: So stehen die Gebühren für die Kanalnutzung auf der Tagesordnung, außerdem geht es um die Finanzierung der Treppensanierung am Bahnhof.

Die Grünen beantragen, die Bobstädter Kerwe mit 5000 Euro zu unterstützen. CDU und FDP wünschen sich einen Kinderstadtplan sowie ein Maßnahmenpaket zur Suchtprävention, das ins Gesamtkonzept „Gesunde Stadt“ passen soll. Außerdem will die Koalition über die Entlastung der Vereine reden, die für ihre Anlagen wiederkehrende Straßenbeiträge bezahlen müssen.

Antrag zu Disziplinarverfahren

Auch die SPD hat eine ganze Reihe an Anträgen gestellt: So wollen die Sozialdemokraten über die Bürgermeisterkandidatur und einmal mehr über das Thema Windelentsorgung reden. Außerdem soll die Stadt Kosten für die Stromzapfsäulen übernehmen. Auch über eine Personalangelegenheit will die SPD sprechen: Das Disziplinarverfahren, das die Verwaltung schon seit Monaten beschäftigt, soll beendet werden, fordert die Fraktion.

Zur Änderung stehen zudem die Entschädigungssatzung sowie die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt an. Außerdem legt die Verwaltung eine Statistik über die Einsätze der Feuerwehr vor. Neben Anfragen und Mitteilungen stehen noch Grundstücksangelegenheiten auf der Tagesordnung sowie die Niederschlagung von sogenannten uneinbringlichen Forderungen – für die also kaum noch Aussicht besteht, dass sie bezahlt werden. sbo

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018