Debütantin überrascht mit einem zweiten Platz

Bürstadt.Die Race Kids des RV 03 Bürstadt nahmen mit großem Erfolg bei einem Radrennen in Oberhausen-Rheinhausen bei Speyer teil. Auf einem kurzen, schnellen Rundkurs von 1,1 Kilometern ging es um den Campus der Gemeinschaftsschule. Nachdem alle Schülerklassen (U11, U13 und U15) zusammengelegt worden waren, gingen die drei Lizenzsportler des RV 03 an den Start.

Trotz des anfänglichen Respekts gegenüber den schnellen U15ern, die auf der kurzen Strecke mehrfach an den jüngsten Teilnehmern vorbeizogen, meisterten die beiden U11-Teilnehmer aus Bürstadt das Rennen vorbildlich und kamen nach 6,6 Kilometern erschöpft ins Ziel. Tizian Schambach erreichte den fünften Platz, dicht gefolgt von Teamkollege Nils Petermann auf Platz sechs. Die Jungen stellten Teamgeist unter Beweis und wechselten sich während des Rennens mit dem Windschattenfahren ab.

Besonders stolz waren die Trainer Maggy Ewig und Stefan Schambach auf Jana Wahrenbruch, die dieses Mal in der getrennten Wertung der U15 startete. Die Schülerin zeigte Ehrgeiz und konnte in dem schnellen Feld nach 16,5 Kilometern einen dritten Platz herausfahren. Mit einem Podestplatz bei ihrem dritten Lizenzrennen hatte auch Jana Wahrenbruch nicht gerechnet. Das Bürstädter Team jubelte voller Stolz, als ihr Name bei der Siegerehrung aufgerufen wurde.

Nach einer längeren Wartepause ging es dann auch für die letzte Sportlerin Anna Petermann an den Start. Die Zwölfjährige fährt erst seit einer Woche Rennrad und hatte sich kurzfristig entschlossen, in der lizenzfreien Klasse zu starten. Angefeuert von Ihren Teamkollegen führte sie das Feld bis kurz vor Schluss an, musste sich dann aber doch wenige Meter vor dem Ziel geschlagen geben. Nach dem großartigen zweiten Platz waren alle Aufregung und Nervosität vergessen. Die Trainer freuen sich schon auf die nächsten Rennen in Neustadt und Rodenbach am Christi Himmelfahrt-Wochenende. red

