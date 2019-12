Defekter Heizlüfter verursacht Verpuffung

Bobstadt.Eine Verpuffung und dichter Qualm haben am Montagmorgen die Bewohner eines Hauses in der Kriemhildenstraße aufgeschreckt. Wie die Polizei mitteilt, hat höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt an einem Heizlüfter die Verpuffung verursacht. Verletzt wurde dabei allerdings niemand.

Gegen 7 Uhr hatte eine Bewohnerin den Notruf gewählt, kurz darauf rückten die Feuerwehren Bürstadt und Bobstadt an. Mit Atemschutzausrüstung machten sich die Brandschützer auf den Weg ins total verrauchte erste Obergeschoss, wie Stadtbrandinspektor Uwe Schwara berichtet. Dort kümmerten sie sich um den kaputten Heizlüfter und sorgten anschließend für die Belüftung der Räumlichkeiten. Die Bewohner hatten sich nach Auskunft von Schwara zu dem Zeitpunkt schon in Sicherheit gebracht. sbo

