Defizit schwierig abzuschätzen

Bürstadt.Wie sich die Steuereinnahmen für die Stadt Bürstadt durch die Corona-Krise entwickeln, wollte Grünen-Fraktionschef Uwe Metzner in der Stadtverordnetenversammlung wissen. „Wir haben keine Glaskugel – ist noch völlig offen“, antwortete Bürgermeisterin Bärbel Schader. Zwar lägen im Rathaus bereits Anträge vor, in dem um Stundung von Beiträgen gebeten werde, aber belastbare Zahlen könne sie noch nicht nennen. Sie rechnet erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer Schätzung – und möchte dafür auch eine Information des hessischen Finanzministeriums zur Haushaltslage der Kommunen abwarten. cos

