„Den Austausch lassen wir auch jetzt nicht abbrechen“

Riedode.Stefanie Killian macht es vor: Sie ist die allererste, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im neuen Jugendhaus der Stadt Bürstadt absolviert. Und dies wegen der Corona-Pandemie unter beschwerten Bedingungen. Seit Anfang des Jahres unterstützt die junge Frau aus Riedrode die Mitarbeiter der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus im Auftrag der Stadt betreut. Den direkten Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen vermisst sie sehr. Im Moment ist das Jugendhaus geschlossen, doch Stefanie Killian und das Team sind verstärkt in der digitalen Jugendarbeit aktiv.

In ihren ersten Monaten habe sie schon vieles gelernt und reichlich Erfahrungen gemacht, erzählt sie. Das Jugendhaus ist ihr ans Herz gewachsen. Sie sieht die Einrichtung als Bereicherung für den Nachwuchs vor Ort und hilft gerne mit, damit das Jugendhaus als attraktiver Treffpunkt wahr- und angenommen wird. Basteln, Kochen, Malen, Handwerken, Erzählen, Lachen, Sport treiben: Der Austausch mit den Kindern und Jugendlichen sei immer sehr gut und vertrauensvoll gewesen. „Das lassen wir auch während der Corona-Pandemie nicht abbrechen“, betont Stefanie Killian – auch im Namen der Kollegen.

Sofort nach der Schließung des Jugendhauses verstärkte das Fortuna-Team sein Wirken in den digitalen und sozialen Medien. „Es ist wichtig, mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, ihnen zu zeigen, wir sind für euch da, gerade in einer solchen Krisenzeit“, findet sie. Gemeinsam mit ihren Kollegen bietet sie über die sozialen Medien den digitalen Austausch an, es gibt Livestreams, aktuelle Informationen zu Corona, Kochvideos, Hausaufgabenhilfe per Skype und viele Mitmachangebote. „Bei einem Livestream stelle ich auch das Freiwillige Soziale Jahr vor, was das ist und wie ich dazu kam“, erzählt Killian.

Nach ihrem Abitur 2019 am Lessinggymnasium in Lampertheim hatte sie zunächst ein duales Studium angestrebt. Es sei jedoch schwierig gewesen, eine passende Firma in der Nähe zu finden. „Daher musste ich weiter weg ziehen“, erinnert sie sich. Kein Grund, es nicht zu wagen, schließlich konnte sie am Wochenende nach Hause pendeln. Doch schnell wurde klar, dass das Leben fernab ihrer Heimat nichts für sie war. „Ich bin zu sehr hier verwurzelt“, stellte sie fest und beschloss, sich neu zu orientieren.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr sah sie dabei als sinnvolle und praktische Aufgabe an. Nicht einfach nur zur Überbrückung, sondern um sich zu erproben und weiterzuentwickeln, unterschiedliche Menschen kennenzulernen, in ein soziales Berufsfeld zu schnuppern und sich in und für Bürstadt einzubringen. Zwischen mehreren Möglichkeiten entschied sie sich dann für das neue Jugendhaus in Bürstadt. Sie freute sich darauf, von und mit Kindern und Jugendlichen zu lernen und ihnen etwas mit auf den Weg zu geben.

Vielfalt an Persönlichkeiten

Auch war sie gespannt auf ihre Kollegen. Die Vielfalt an Persönlichkeiten und sozialen Berufen der anderen Jugendhausbetreuer kennenzulernen, das habe ihr sehr gut gefallen. Begeistert berichtet sie, dass sie von ihren Kollegen, von der Stadt Bürstadt und Oliver Haberer, dem Inhaber der Sozialagentur Fortuna, sehr unterstützt und gefördert werde. Haberer gewähre ihr Einblicke in die vielfältigen sozialen Arbeitsfelder und habe sie auch regelmäßig zu Seminaren und Veranstaltungen mitgenommen. Hinzu kamen Fortbildungen und verschiedene Projekte im Jugendhaus. Sie kann auch eigene Ideen verwirklichen – zurzeit allerdings auf hauptsächlich auf dem digitalen Weg.

Für Stefanie Killian ist das Jugendhaus für ihr Freiwilliges Soziales Jahr ein Glücksgriff. Und sie wünscht sich, dass noch mehr junge Menschen den gleichen Weg gehen.

