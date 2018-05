Anzeige

Laudator Markus Winkler erinnerte sich noch genau an die erste Aufführung. Kurz bevor es losging, sagte er zu ihr beiläufig: „Un alles klar?“ – Die Antwort wird er nicht vergessen können: Mit einem gequälten, leidvollen Blick kam nur: „Isch glaab, isch muss glei bresche!“

Aber so weit ist es zum Glück nicht gekommen, es hat alles wunderbar geklappt, und sie ist seither ein fester Bestandteil des Ensembles. Gleich im nächsten Jahr spielte sie im Stück „Do helfe blous noch Pille“ Hannelore Kohl, die Sekretärin des Bürgermeisters. Eine nicht gerade kleine Rolle, in der sie richtig auflebte. Seitdem hat sie in allen ihren Rollen der jeweiligen Person ihren Stempel aufgedrückt. Sei es als mit Ketten behängtes Gothic-Girl oder als von zu Hause abgehauene Tochter, die in der Bahnhofsunterführung lebt, genannt „Die Ratt“.

Seit 2017 ist sie auch im Vorstand dabei, und immer bereit, zuzupacken, wo es nötig ist. Im Bürgerhaus Riedrode ist sie zum Mädchen für alles geworden.

Als Anerkennung für die 75 Auftritte erhielt sie vom Team etwas zu trinken, einen Blumenstrauß und einen Gutschein zum Frühstücken im Café Flair. Simone Kipfstuhl wurde für ihr Engagement gedankt, verbunden mit dem Wunsch, noch lange in Zukunft im Vorstand und natürlich als Schauspielerin zur Verfügung zu stehen. Man habe noch viel mit ihr vor. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.05.2018