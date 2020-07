Den Sinn im Leben finden

Bürstadt.Sommerzeit ist Lesezeit. Das Ehrenamtlichen-Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Michael in Bürstadt nutzt deshalb die Gelegenheit, Bücher aus ihrem Repertoire zu empfehlen. Iris Held schlägt den Titel : „Ikigai – dein Grund, morgens aufzustehen“ von Frank Bonkowski vor.

Warum bist du heute aufgestanden? Weil du musstest, obwohl du eigentlich lieber liegengeblieben wärst? Oder konntest du es kaum erwarten, in diesen Tag zu starten, Neues zu entdecken und etwas zu tun, das dir wichtig ist und vielleicht sogar diese Welt ein kleines Stück besser macht? Gibt es eigentlich so etwas wie einen individuellen Lebenssinn? Eine Aufgabe, die nicht unbedingt leicht ist, aber dir unglaublich viel Freude, Energie und Sinn gibt?

Die Japaner haben ein Wort für das, was dich morgens aus dem Bett steigen lässt. Sie nennen es Ikigai. Ikigai ist die innere Stimme, dass dieser Tag wichtig werden könnte, dass es etwas Neues zu entdecken gibt und irgendwo da draußen eine Aufgabe auf dich wartet.

Deutung aus christlicher Sicht

Der Pastor Frank Bonkowski stellt mit „Ikigai – dein Grund, morgens aufzustehen“ ein aus Japan stammendes Konzept vor, seinen Lebenssinn zu finden. Der Grundgedanke des Ikigai ist es, dass jeder Mensch etwas sucht, was er gerne tut, was die Welt braucht, wovon man leben kann und was man gut kann. Der Autor erzählt anhand von biblischen Geschichten, aber auch am Beispiel von Menschen aus seinem persönlichen Umfeld davon, wie es ist, nach seinem Lebenssinn zu suchen und ihn zu finden. Er deutet dies in christlicher Hinsicht.

„Ich hatte von diesem Konzept schon ansatzweise gehört, es aber doch nicht näher ausgeführt bekommen und so war das Buch für mich sehr hilfreich, einen Blick auf mein eigenes Leben zu werfen und zu überlegen, wie nah ich an diesem Ikigai dran bin und was vielleicht noch fehlt“, schreibt Iris Held. „Das Buch ist mit seinen gut 100 Seiten schnell gelesen, aber von erstaunlicher Tiefe und ich kann es allen empfehlen, die ihrem Lebensglück auf der Spur sind.“ red

