Der Fahrplan für Oli II steht

Bürstadt/Darmstadt.Die unendliche Geschichte rund um die Bürstädter Industriebrache Oli II kann endlich einem guten Ende entgegen gehen: Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid und Bürgermeisterin Bärbel Schader sowie Erster Stadtrat Walter Wiedemann haben am Dienstag in Darmstadt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag unterzeichnet. Wie das Regierungspräsidium (RP) mitteilt, bringen Bürstadt und das Land Hessen damit die Altlastensanierung des Geländes auf den Weg. Langfristig sollen hier Wohnungen entstehen.

Auf dem ehemaligen Oli-Werk II wurden bis vor 30 Jahren Edelstahltöpfe produziert. Bei der Produktion gelangten Schadstoffe in den Boden, das Grundstück konnte nicht bebaut werden. Im Juni hat Bürstadt – als Vorbedingung für den Vertrag – das ehemalige Betriebsgelände erworben (wir haben berichtet).

Pflichten und Kosten

Damit hat die Stadt nach Auskunft des RP eine ganze Reihe von Pflichten übernommen: Sie muss die altlastenverseuchte Industriebrache abreißen, die Grundstücksflächen entsiegeln, den Abfall entsorgen und den Boden austauschen. Über die Kosten machte das RP am Dienstag noch keine Angaben. Allerdings stünden laut Bärbel Schader Fördergelder zur Verfügung.

Seit 2004 laufen auf Oli II Sanierungsarbeiten: Mit Mitteln des Landes wurden sowohl die Bodenluft als auch das Grundwasser von den leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) gereinigt. Die Bodenluftsanierung wurde 2006 beendet. Die Sanierung des Grundwassers auf dem gesamten Werksgelände, also Oli I und Oli II, wurde im Jahr 2015 beendet, da die Werte in einen akzeptablen Normbereich gesenkt werden konnten. Allerdings sei der LCKW-Gehalt im Grundwasser in der Zwischenzeit (Stand Dezember 2019) wieder angestiegen, wie das RP berichtet. Deshalb solle der kontaminierte Boden ausgehoben werden. Die bisherigen Kosten der Grundwassersanierung von rund einer Million Euro trage das Land Hessen.

Ein Feuerwehreinsatz sorgte für einen zusätzlichen Eintrag von giftigen Stoffen: Ein Großbrand auf Oli II musste im Jahr 2008 mit PFC-haltigem Schaum gelöscht werden. Das führte dazu, dass Boden und Grundwasser auch mit dieser Schadstoffgruppe belastet sind. Das sei erst vor etwa einem Jahr bekannt geworden, berichtet das RP. Das Finanzierungskonzept habe aber bereits festgestanden.

Schub für die Innenstadt

Deshalb wurde vereinbart, dass sich Land und Stadt die zusätzlichen Kosten teilen. Dabei gehe es um den Transport und die Entsorgung des mit PFC belasteten Bodenaushubes. Die beiden Vertragspartner einigten sich vorab auf eine finanzielle Obergrenze von 600 000 Euro, das Land Hessen und die Stadt Bürstadt beteiligen sich jeweils mit maximal 300 000 Euro.

Das gemeinsame Vorhaben macht den Weg dafür frei, dass auf dem Grundstück Wohnungen entstehen können. „Für Bürstadt ist die Vertragsunterzeichnung ein Grund zur Freude, weil sie unsere sehr gute Zusammenarbeit dokumentiert“, stellte Bärbel Schader bei der Vertragsunterzeichnung in Darmstadt fest. Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid wies darauf hin, dass mit dem Projekt die Entwicklung der Innenstadt vorangetrieben werde. „Im Sinne der Nachhaltigkeit“ könne so vermieden werden, auf Flächen auf der „grünen Wiese“ auszuweichen. Auch Hessens Umweltstaatssekretär Oliver Conz betonte, wie wichtig es sei, solche Flächen für die Wohnbebauung zu reaktivieren. So könnten Flächen an den Stadträndern geschont werden. red/sbo

