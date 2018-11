Der Nikolaus schaut gleich zweimal vorbei

Bürstadt.Jeden Tag einen anderen Programmpunkt genießen und die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen: Das haben sich Geschäftsleute, Kirchen, Chöre, Musikgruppen und Tänzer bei der Aktion „Bürstadt im Advent“ fest vorgenommen.

Am Freitag, 30. November, beginnt der Veranstaltungsreigen traditionell in der Schubertstraße 6 mit einer Lichtillumination des Teams Young Dimension. Der Schulchor und das Musikensemble der Erich Kästner-Schule laden am Sonntag, 2. Dezember, zum Konzert nach St. Peter ein. In der Woche darauf wird den Kindern in der Buchhandlung Pegasos etwas vorgelesen, und der Chor der Kita Spatzennest stattet traditionsgemäß dem Modehaus Vetter einen Besuch ab.

Mit Kaffee und Kuchen feiern Senioren ihren adventlichen Nachmittag. Ebenfalls am 5. Dezember wird die Kirche St. Michael wieder im Licht erstrahlen. Im Anschluss treffen sich die Teilnehmer zu Glühwein, Waffeln und Schmalzbrote im Gemeindezentrum.

Am Dorfbrunnen in Riedrode wird am 6. Dezember der Nikolaus von den Kindern erwartet. Auch am Edeka-Markt kommt der Nikolaus vorbei, und die Pfadfinder schlüpfen ebenfalls in die Rolle des Heiligen.

Ganz im Zeichen des Adventszaubers stehen vom 7. bis 9. Dezember der alla hopp!-Park, die Ratskellerscheune und das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth. In Bobstadt macht in der Woche darauf das Erzähltheater Kamishibai bei der Raiffeisenbank Station. Eine winterliche Tanzvorführung findet beim Back- und Brauhaus Drayß statt.

Am illuminierten Weihnachtsbaum am Rathaus wollen die Biebesheimer Alphornbläser das Publikum begeistern, Einen Weihnachtsmarkt gibt es auf dem Parkplatz der Sporthalle in Bobstadt. Und bei der Marienapotheke erklingt Live-Musik.

Im Nibelungenhorst können die Kinder ebenfalls den Advent erleben. Krippenspiele und die Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem lassen ebenso weihnachtliche Stimmung aufkommen wie Harfenklänge in der Salzgrotte oder das weihnachtliche Musizieren auf dem Friedhof. Alle Termine sind in einem Flyer zusammengefasst, der in den Geschäften ausgelegt wird.

Freitag, 30. November, 18 bis 20 Uhr: Lichtillumination, Schubertstraße 6.

Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr: weihnachtliches Konzert des Schulchors und der Musikensembles der Erich Kästner-Schule in St. Peter.

Montag, 3. Dezember, 10 bis 12 Uhr: Vorlesen im Advent, Buchhandlung Pegasos.

Dienstag, 4. Dezember, 17 bis 17.30 Uhr: Chor der Kita Spatzennest im Modehaus Vetter.

Mittwoch, 5. Dezember: 15 Uhr Adventlicher Nachmittag im Pfarrzentrum St. Peter. 17.30 Uhr Geschichtsstunde in der evangelischen Kirchengemeinde. 19 bis 22 Uhr „Kirche im Licht“ in der Pfarrkirche St. Michael mit anschließendem Treffen im Gemeindezentrum.

Donnerstag, 6. Dezember: 15 bis 18 Uhr Nikolaus am Edeka-Einkaufsmarkt. 18 bis 20 Uhr: Nikolaus am Dorfbrunnen in Riedrode.

Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Dezember: Bürstädter Adventszauber im alla hopp!-Park, in der Ratskellerscheune und in St. Elisabeth.

Dienstag, 11. Dezember, ab 16 Uhr: Erzähltheater Kamishibai in der Raiffeisenbank Bobstadt.

Mittwoch, 12. Dezember, 17 bis 18 Uhr: Winterliche Tanzvorführung unter dem Markthallendach am Back- und Brauhaus Drayß.

Donnerstag, 13. Dezember, 18 bis 18.30 Uhr: Adventsstimmung der Alphornbläser am Bürgerhaus.

Freitag, 14. Dezember, 17 bis 20 Uhr: Weihnachtsmarkt Bobstadt Astrid-Lindgren-Schule auf dem Parkplatz der Sporthalle.

Sonntag, 16. Dezember: 15 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit dem Kirchenchor. 16 bis 21 Uhr Weihnachtsmarkt mit Kinderanimation der TG Bobstadt auf dem Parkplatz der Sporthalle.

Montag, 17. Dezember, 14.30 Uhr: adventlicher Nachmittag für Senioren, Pfarrzentrum St. Josef.

Dienstag, 18. Dezember: 9 bis 12 Uhr Weihnachtliche Live-Musik, Marien-Apotheke. 9 bis 11 Uhr Advent im Nibelungenhort. 14 Uhr Gottesdienst mit anschließender Adventsfeier im Pfarrzentrum St. Michael. 17 Uhr: evangelische Kirchengemeinde, Krippenspielaufführung im Briebelsaal St. Elisabeth. 19 Uhr: Friedenslicht aus Bethlehem in St. Michael.

Donnerstag, 20. Dezember: 8.30 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr Geschenke verpacken in der Raiffeisenbank Ried. Ab 16.30 Uhr erklingen Weihnachtslieder mit dem Bläserquintett Presto. 18 bis 20 Uhr: Live-Musik von Schepper mit Glühwein in der Brillenschlange.

Freitag, 21. Dezember, 10 bis 15 Uhr: Adventsstimmung auf dem Marktplatz.

Samstag, 22. Dezember, 17 bis 18 Uhr: Adventskonzert Chor Emotion in St. Michael.

Sonntag, 23. Dezember, ab 19 Uhr: Choralblasen mit dem evangelischen Posaunenchor am Historischen Rathaus.

Montag, 24. Dezember 15.30 bis 16.30 Uhr: Katholische Kirchenmusik und Chorgemeinschaft, Friedhof Bürstadt. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018