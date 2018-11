Der starken Konkurrenz getrotzt

Bürstadt.Kürzlich fand das hessische Mannschafts-Landesfinale im Gerätturnen in Florstadt statt. Hierfür konnte sich auch eine Mannschaft der TSG Bürstadt bei zwei vorherigen Wettkämpfen qualifizieren und turnte somit mit den besten Mannschaften Hessens um den Titel.

Die Mannschaft der TSG trat im Wettkampf P6-P9 jahrgangsoffen, also ohne Altersbegrenzung, an. Der Wettkampf startete für die Turnerinnen am Sprung. Hier erwischte die Mannschaft einen guten Start und wurde mit insgesamt 46,50 Punkten belohnt. Michelle Kolmer zeigte an diesem Gerät den schwierigstmöglichen Sprung und bekam 16,55 Punkte. Auch Marlen Kimmel (15,25 Punkte), Elisa Geier (14,7 Punkte) und Fjolla Weiss (14,5 Punkte) konnten an diesem Gerät überzeugen.

Weiter ging es in olympischer Reihenfolge am Stufenbarren. An diesem Gerät zeigten Louise Fröhlich und Michelle Kolmer beide sehr gut gelungene Übungen, für die sie wenig Abzüge bekamen und somit 16,0 und 16,4 Punkte zur Teamwertung beitragen konnten. Marlen Kimmel zeigte eine etwas leichtere, aber dennoch sehr saubere Übung, auf die sie 14,3 Punkte bekam. Das dritte Gerät der TSG Mannschaft war der Schwebebalken. Dort wurde an diesem Tag besonders streng gewertet, wodurch das Mannschaftsergebnis an diesem Gerät nur 37 Punkte betrug.

Als Abschluss des Wettkampfs folgte der Boden. Trotz des ausbaufähigen Ergebnisses am Schwebebalken sammelte die Mannschaft sich noch einmal für das letzte Gerät. Marlen Kimmel und Louise Fröhlich zeigten beide eine saubere P7, auf die sie 14,4 und 15,5 Punkte erhielten. Auch Jennifer Schmidt und Michelle Kolmer konnten an diesem Gerät jeweils mit einer gut gelungenen P9 und 16,5 beziehungsweise 16,8 Punkten überzeugen.

Abschließend belegte die TSG den achten Platz in einem hochklassigen Starterfeld und ist somit die achtbeste Mannschaft Hessens. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018