Derb, frech und saukomisch

Bürstadt.Schräg und obszön oder respektlos und maßlos übertrieben? Zum Brüllen komisch, vulgär, total abgedreht und meilenweit unter der Gürtellinie – Kay Rays Auftritte sind alles, nur nicht gewöhnlich. Hat er das gerade wirklich gesagt? Und darf man das überhaupt? Der Kabarettist meint ja und macht mit seinen Witzen vor Nichts und Niemandem halt.

Dabei wandelte der schräge Alleinunterhalter am Freitagabend im Ratskeller stets an – und nicht selten unter – der Grenze dessen, was die Mainstream-Comedy für guten Geschmack hält. Sein Credo: „Lieber politisch unkorrekt als todsterbenslangweilig, lieber unterm Niveau amüsieren als mit dem Niveau langweilen“.

In rasantem Tempo reißt der Paradiesvogel in lila Anzug und orangefarbenem Hemd einen verbalen Rundumschlag ab. Schwarzer Humor vom Allerfeinsten für den gut gefüllten Ratskeller – und praktisch immer unanständig schlüpfrig. Und doch, der gelernte Friseur aus Osnabrück ist zahmer geworden seit seinem letzten Auftritt 2015. Zwar sind die Mehrzahl seiner Sprüche noch immer nicht zitierfähig, doch habe sich seit der Geburt seiner Tochter einiges verändert.