Dialog über Straßenbeiträge

Bürstadt.Am Mittwoch, 16. Januar, veranstaltet der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von SPD und Grünen, Steffen Lüderwald, einen Gesprächsabend. Unter dem Titel „Straßenbeiträge in Bürstadt – was nun?!“, lädt Lüderwald alle interessierten Gäste ab 19.30 Uhr in den Briebelsaal des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth zum Austausch ein. Mit dabei sein werden der SPD-Landtagsabgeordnete Tobias Eckert sowie der Vorsitzende der SPD Bergstraße, Marius Schmidt, und der Kreisbeigeordnete Karsten Krug. Thema soll neben der Position der hessischen SPD zur Thematik der Straßenbeiträge und der Vorstellung des Umgangs mit dem Thema aus anderen Kommunen in erster Linie der Dialog mit den Bewohnern Bürstadts zu dieser Thematik sein. red

