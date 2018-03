Anzeige

Der Antrag auf Einberufung eines Akteneinsichtsausschusses, der die Abrechnung der Veranstaltungen und Kosten des Bürstädter Festjahres 2017 prüft, ist eine deutliche Botschaft: Die SPD misstraut dem obersten Kämmerer der Stadt, CDU-Bürgermeisterin Bärbel Schader. Die Genossen haben im Haupt- und Finanzausschuss kritische Fragen gestellt. Handfeste Belege, die ihr Misstrauen begründen, haben sie am Donnerstagabend nicht geliefert. Dennoch ist ein Akteneinsichtsausschuss in dieser Angelegenheit die beste Lösung.

Denn das Munkeln beim politischen Gegner der CDU/FDP-Koalition und der Bürgermeisterin, bei der Abrechnung der Jubiläumsfeiern sei gemauschelt worden, hält sich schon seit einiger Zeit. Befördert wurden diese Zweifel womöglich auch dadurch, dass viel Zeit verging, bis die Zahlen schließlich vorlagen. Und, so ist das in einer Kleinstadt, diese Verdächtigungen ziehen ihre Kreise in der Bevölkerung. Da bleibt immer etwas an den Verantwortlichen hängen. Damit Klarheit entsteht, müssen die Akten auf den Tisch. Das sollte auch das Interesse der politischen Mehrheit und ihrer Bürgermeisterin sein. Ganz einfach: Wenn sie, wie beteuert, nichts zu verbergen haben, brauchen sie auch nichts zu befürchten. CDU und FDP können es sich gar nicht leisten, den Antrag der SPD in der Stadtverordnetenversammlung abzulehnen. Sonst bliebe dauerhaft etwas hängen.