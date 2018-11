Die Bürgermeisterkandidaten auf einen Blick

Bärbel Schader: 57 Jahre, verheiratet, ein Sohn, lebt in Bürstadt. Ausbildung zur Bankkauffrau, Studium zur Handelslehrerin, Oberstudienrätin an der Karl-Kübel-Schule Bensheim. Aktiv in der Gemeinde St. Michael, seit 2010 Vorsitzende des Kuratoriums Ökumenische Sozialstation, seit 2014 Vorsitzende des DRK Bürstadt. Seit 1989 CDU-Mitglied, 1996 bis 2013 Stadtverordnete, 2006 bis 2013 Stadtverordnetenvorsteherin. Seit Juli 2013 Bürgermeisterin.

Steffen Lüderwald: 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, lebt in Hofheim. Abitur in Bensheim, Zivildienst im Rettungsdienst, Ausbildung beim „Bergsträßer Anzeiger“ in Bensheim, Duales Studium zum Betriebswirt beim „Mannheimer Morgen“, Geschäftsführer in mittelständischen Betrieben, derzeit selbstständig. Ab 1985 aktiv bei den Jusos, seit 1987 SPD-Mitglied, von 1990 bis 2001 und seit 2016 Stadtverordneter in Lampertheim.

Anne Stertz-Hofmeister: 59 Jahre, geschieden, zwei Kinder, lebt in Worms. Studium zur Gymnasiallehrerin. Aktiv in der katholischen Dekanatsjugend Worms, später als Studentin in der Obdachlosenhilfe Mainz sowie für ein Projekt in Brasilien, um Kinder in Favelas (Armenvierteln) zu unterstützen. Acht Jahre betrieb sie ein Café und Restaurant in Rio de Janeiro. Seit Mai 2017 zurück in Deutschland. Derzeit an einer Realschule in Alzey tätig. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018