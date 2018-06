Die CDU hebt ab

Martin Schulte zur Sitzung des Stadtparlaments

Eine politische Mehrheit zu besitzen, ist das eine. Mit der Macht umzugehen, das andere. Das Gedeihlichste für alle Beteiligten im Umgang mit der Macht ist, wenn er gepaart ist mit Souveränität – und Fairness. Das gelingt in kontroversen Situationen nicht immer, sollte aber immer oberstes Ideal bleiben. Die CDU in Bürstadt mit ihrem Spitzenmann Alexander Bauer setzt an die Stelle von

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1794 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.06.2018