„Die Entwicklung Bürstadts mitgeprägt“

Bürstadt.Am 22. November 1945 haben Bürstädter Bürger die Christlich Demokratische Union (CDU) in ihrer Heimatstadt gegründet. Wenige Tage später trafen sich am 4. Dezember die ersten Christdemokraten im damals noch eigenständigen Bobstadt. 75 Jahre später sollte dieses besondere Jubiläum groß gefeiert werden. Allerdings erlaubt die Corona-Pandemie derzeit keine größeren Zusammenkünfte, weshalb sich die Parteiführung entschlossen hat, die Feierlichkeiten ins kommende Jahr zu verschieben. „Wenn es die Umstände wieder erlauben, soll es dann mehrere kleinere Jubiläumszusammenkünfte geben“, informiert die Parteivorsitzende Julia Kilian-Engert. Neben einer gemeinsamen Baumpflanzaktion und dem Parteifamiliengrillfest stehen eine Firmenbesichtigung und die schon traditionelle Gemarkungsrundfahrt wieder auf dem Programm.

Druckfrisch fertiggestellt ist eine Chronik der nunmehr 75-jährigen Parteigeschichte, die Alexander Bauer (Bild) in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen und bebildert hat. „Der Zeitraum seit der Parteigründung ist eine Erfolgsgeschichte, die von vielen engagierten Mitgliedern getragen wurde und wird“, so der Bürstädter Landtagsabgeordnete.

Im November 1945 wurde in Frankfurt die CDU Hessen als überkonfessionelle Partei mit christlichen Werten gegründet. „Das war unmittelbar nach der Schreckensherrschaft und dem verlorenen Krieg eine gewaltige Herausforderung“, so Bauer. In Bürstadt trafen sich die Christdemokraten zu einer Versammlung, um die Kommunalwahl vorzubereiten. Dem ging ein Anschreiben voraus, mit dem die amerikanische Militärregierung um Erlaubnis zur Gründung gebeten wurde. Dieses besondere zeitgeschichtliche Dokument ist noch im Original erhalten. „Seitdem haben wir Christdemokraten die Entwicklungen in unserer Heimatstadt mitgeprägt“, ist sich Julia Kilian-Engert sicher.

In der Parteichronik erinnert der bereits verstorbene Ehrenbürger Hans Unger in einem Artikel an die Parteianfänge und frühen Aufbaujahre, die stets eng mit wichtigen Ereignissen der örtlichen Stadtentwicklung verbunden sind. Ähnliche Beiträge mit kurzen Einblicken in ihre jeweilige politische Epoche liefern die beiden Alt-Bürgermeister Horst Strecker und Alfons Haag. Mit einem Blick auf Bürstadt heute und morgen kommt die amtierende Bürgermeisterin Bärbel Schader zu Wort. Neben Übersichten zu politischen Verantwortungsträgern in der Partei und in politischen Gremien gibt es auch eine Kurzfassung der CDU-Aktivitäten in den Ortsbeiräten von Bobstadt und Riedrode. red

