Die ganze HCV-Familie packt kräftig mit an

Bürstadt.In der fünften Jahreszeit geht es nicht nur auf den Bühnen hoch her. Bis die Jokusjünger das Bürgerhaus in Bürstadt in einen Narrentempel verwandelt haben, tobt hinter den Kulissen der Fastnacht ein wahrer Organisationsmarathon.

Beim Heimat- und Carnevalverein (HCV) Bürstadt, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und das 44-jährige seiner Garde feiert, musste vor den vier Prunksitzungen auch noch die Verleihung des Courage-Ordens an Bülent Ceylan gestemmt werden, zu der sich mehr als 600 Personen angemeldet hatten. Der Verein kümmert sich bei all diesen Veranstaltungen um die Bewirtung und die Ausstattung im Bürgerhaussaal.

Kühlwagen steht bereit

Dafür muss ein Kühlwagen bereit stehen und es braucht genügend Gläser, Besteck und Teller. Getränke werden bestellt, Metzger und Fischhändler steuern ihren Anteil dazu bei. Die Gardemädchen kümmern sich um die Bewirtung. Der Auf- und Abbau im Bürgerhaus muss perfekt klappen, da die Veranstaltungen in Bürstadts größtem Veranstaltungshaus eng getaktet sind.

Einen Tag vor der Verleihung des Courage-Ordens glich das HCV-Vereinsheim einer Großküche. Unter der Regie von Silvia Gugumus schnippelten, schmierten, und rührten die Mitglieder der Tanzgruppe Charisma Essbares , aus denen sie ein leckeres Büfett zauberten. Es sollte keine Wünsche offen lassen. Da wurden Rohkostsalate hergestellt und der gute alte „Käseigel“ bestückt. Lachsrollen, Thunfischcreme, Warps, Putenbrust, Salate und Laugenstangen mit Weißwurst Fleischkäse, Prager Schinken, Fisch und Mettbrötchen ergänzten das kulinarische Angebot. „Leider sind uns über Nacht die Eier eingefroren“, bemerkte Helferin Silke Kettenhofen. Sie hatte das Charisma-Team ebenso verstärkt wie Ex-Prinzessin Alex I.

Auch im Bürgerhaus war mehr zu tun als sonst. Das Männerballett bildete vor dem Vereinsheim eine lange Kette und schob die Bühnenelemente zum Abtransport in den Lkw. Christian Pabst und Markus Gündling wachten über das Geschehen. Unterstützung erhielten sie vom Vorsitzenden Frank Reichmann, der die Vereinsfamilie noch vorab mit einer „Motivations-Mail“ zu Höchstleistungen angespornt hatte.

Wie Präsident Patrick Brenner freute er sich, dass die Feuerwehr Bürstadt das Wärmen des Essens übernommen hatte. „Wir haben einen guten Draht zur Feuerwehr“, berichtete Brenner.. Ein besonders Lob galt seinem Vorsitzenden: „Der Frank ist ein Glücksgriff für den Verein“, machte er deutlich. Zudem sausten Gernot Becher und Vize-Präsident Damiano Brucato als Helfer in letzter Not durch den Saal. Neben Musiker Heinz Kilian sollte auch der Elferrat seinen Einsatzplan erhalten. Gestützt auf „die alten Hasen“ des Vereins klappten die Vorbereitungen wie am Schnürchen.

Erst tanzen, dann bedienen

Die Gardemädchen hatten gerade noch gemeinsam mit den Charisma-Damen einen Tanz eigens für Bülent Ceylan einstudiert. Gleichzeitig halfen sie tatkräftig mit, die Gäste mit Getränken zu versorgen.

Auch bei den Prunksitzungen sind die Helfer hinter den Kulissen mehr als gefragt. Schließlich müssen über 100 Aktive bei jeder Sitzung mit Speis und Trank versorgt werden. Friseure, Stylisten, Schneider, Tanzgruppen und Büttenredner proben zudem monatelang. Dazu ist das Team von Coiffeure Valentino im Dauereinsatz.

In großen Ratssitzungen, den HCV-Aktiventreffen, werden die Programmabläufe wieder und wieder besprochen. Erfahrene Büttenredner wie Präsident Patrick Brenner und Ex-Präsident Roger Wulff feilen mit den Büttenrednern der Kampagne an den unterschiedlichsten Vorträgen. Mikrophon- und Lichtproben müssen sitzen, damit jede der Prunksitzungen zu dem närrischen Erlebnis wird, auf das sich Aktive und Zuschauer freuen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019