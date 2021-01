Die Hälfte der Kinder bleibt daheim

Bürstadt.Es geht ungewöhnlich ruhig zu in den Bürstädter Kitas und Krippen. „Nur ein paar Kinder pro Gruppe – das ist ganz anders als sonst“, berichtet Fabienne Massoth (kleines Bild oben) aus dem Spatzennest. Gerade mal 30 von 90 Jungen und Mädchen besuchen in diesen Tagen den katholische Kindergarten. Und auch in den städtischen Einrichtungen ist deutlich weniger los. Die Gruppen sind nur zur Hälfte

