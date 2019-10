Die holprige Bahnhofstraße wird bald saniert

Riedrode.Investitionen von gut 2 Millionen Euro sieht der neue Haushalt der Stadt Bürstadt im kommenden Jahr in Riedrode vor. Wichtigster Punkt dabei ist die Bahnhofstraße: Sie soll für 650 000 Euro saniert werden. Das teilte Bürgermeisterin Bärbel Schader im Ortsbeirat mit. „Wir sind zwar noch mitten in der Planung“, meinte Schader, aber verschiedene Mittel seien bereits angemeldet.

Auf den Beginn der Arbeiten an der holprigen Bahnhofstraße warten die Riedroder schon lange. Zur grundhaften Erneuerung zählen auch Arbeiten in der Tiefe: „Den Kanal zu machen, wird uns rund 1,1 Millionen Euro kosten. Für die Planung haben wir das Ingenieurbüro Schweiger & Scholz beauftragt“, teilte die Bürgermeisterin mit.

Im Februar 2020 soll es zu diesem Thema eine Anwohnerversammlung geben, um über die Details zu informieren. Die Rückmeldungen von den Anwohnern werden dann eingearbeitet, bis Mitte April soll der Aufstellungsbeschluss gefasst werden. Dann folgen die Ausschreibungen.

„Wir hoffen, dass genügend Angebote eingehen. Das war schon einmal nicht der Fall, weil die entsprechenden Firmen ausgelastet sind“, sagte Bärbel Schader. Eine zweite Anwohnerversammlung soll im Juni oder Juli folgen.

Weitere 160 000 Euro sollen in das Pumpwerk investiert werden. Für die Erneuerung der Böden und der Heizung in der Kindertagesstätte Regenbogen sind zudem 35 000 Euro vorgesehen.

Das Bürgerhaus wird im kommenden Jahr neue Fenster und Türen bekommen. Dafür sind aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Mittel in Höhe von 48 000 Euro vorgesehen. „Der Zeitpunkt wird noch mit dem Bauverwaltungsamt besprochen, denn das Bürgerhaus wird ja – wie in Bürstadt – vermietet“, erläuterte Schader. Aber erfahrungsgemäß gehe der Austausch recht schnell über die Bühne. In einer weiteren Begehung sollen sich die Mitarbeiter des Bauamtes auch die Fußböden genau anschauen, denn es seien Löcher aufgetaucht. Darauf hatte Erich Standfuß (CDU) hingewiesen.

Die Sanierung der Toilettenanlage soll noch einmal nach hinten verschoben werden, ein Termin stehe bislang nicht fest. „Die Toiletten im Bürstädter Bürgerhaus sind schon viel älter, sie haben deshalb Vorrang“, erklärte Schader. Dafür werde im Eingangsbereich für 2500 Euro der Boden gemacht – schon im kommenden Monat.

Großes Interesse an B 47

Viel zu den Arbeiten an der B 47 gab es jedoch nicht zu sagen. Weil aber sehr viele Riedroder gerade deswegen zur Sitzung gekommen waren, gestaltete Ortsvorsteherin Kirstin Garb (CDU) diesen Punkt ausführlicher. Im Namen des Ortsbeirats war im Nachgang der Anwohnerversammlung vor den Ferien ein Schreiben mit Anregungen und Ideen an Hessen Mobil geschickt worden. „Es hat gut zehn Wochen gedauert, bis eine Reaktion kam, und das, nachdem Hessel Mobil die Beteiligung des Ortsbeirats gewünscht hat“, wunderte sich Kirstin Garb. Die Kommentare zu den Vorschlägen seien aber nur marginal gewesen. Edith Appel-Thomas (SPD) betonte, dass das Gremium weiter mitarbeiten wolle, um etwas zu erreichen. Eine zweite Anwohnerversammlung ist in Planung.

Nach den Feiertagen im November beginnen die Arbeiten an den Rasengräbern auf dem Friedhof. Für den Bau der neuen Urnenwand sind 40 000 Euro geplant. Für Investitionen der Feuerwehr sind 15 500 Euro im Haushalt vorgesehen.

Gespendet werden zwei neue Geräte für den Spielplatz im Stadtteil. Die Initiative „Gemeinsam für die Kleinsten“ einiger Unternehmer in der Stadt finanziert eine Vogelnestschaukel, die für Kinder ab einem Jahr gedacht ist. Außerdem wird ein Wipptier in Form eines Marienkäfers aus bemaltem Edelstahl für die Minis aufgestellt.

Die Mobilitätskommission hat ferner nach einem halben Jahr eine zweite Geschwindigkeitsmessung beschlossen. An der Kita soll ein Display mit lachendem oder traurigen Smiley installiert werden, um den Verkehr weiter auszubremsen.

