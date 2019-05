Die Jüngsten auf Punktejagd

Bobstadt.Die Jungen und Mädchen der Bobstädter Tennis-U9 treten in dieser Saison erstmals im Midfield an – und das mit Erfolg. Zwar mussten sich Kaderspielerin Sophia von Dungen und ihr Partner Willi Eberle den starken Lorschern in ihren ersten Einzeln beugen, dennoch schafften sie im anschließenden Doppel den Ehrenpunkt zum 2:4. Im zweiten Spiel gegen Heppenheim ließen beide nichts anbrennen und schickten die Gäste nach Siegen in beiden Einzeln und im Doppel mit 6:0 nach Hause. Auch die „Kleinsten“ zeigten, was sie können. In der Kombination aus Kleinfeldtennis und Vielseitigkeitsübungen maßen sich die U8-Spieler in ihren ersten Spielen mit Bürstadt und Viernheim. Gegen Bürstadt stand am Ende ein knapper 13:7-Erfolg auf der Habenseite. Den Grundstein legten die Tennismatches, die bis auf ein Unentschieden alle gewonnen wurden.

Im zweiten Spiel musste man sich den erfahreneren Viernheimern mit 4:16 geschlagen geben. Hier zeigte allerdings die Form vor allem in den Vielseitigkeitsübungen nach oben, die zur Hälfte gewonnen werden konnten. red

