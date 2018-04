Anzeige

Riedrode.Jedes Jahr findet auf der idyllisch am Waldrand gelegenen Anlage des Reit- und Fahrvereins Riedrode ein Springlehrgang statt. Zur Vorbereitung auf das alljährliche Reitturnier, das am Sonntag, 29. April, und Dienstag 1. Mai, auf der Anlage ausgetragen wird. In diesem Jahr ließen sich sechs Teilnehmerinnen von Ausbilder Andreas Wendenburg die letzten Kniffe beibringen. Zusätzlich haben sechs weitere Reiter von befreundeten Vereinen das Training mitgemacht „Es wird Unterricht in drei Abteilungen mit je vier Reitern geben“, erklärte Vorsitzende Karin Molitor.

„Der Zeitplan steht“, zeigte sie sich zuversichtlich. An den beiden Turniertagen erwartet der Verein 380 Reiter mit 400 Pferden. Darunter auch Lokalmatador Bernd Herbert. Während es am Sonntag bereits um 7 Uhr morgens losgeht, findet das Punktespringen der Klasse M gegen 17.45 Uhr statt. Am 1. Mai sind die besten Reiter erneut bei einem M-Springen gefordert. Auch der Nachwuchs bekommt seine Chance. Etwa 50 Helfer werden sich an den beiden Turniertagen um Pferde, Reiter und Gäste kümmern. Ein eingespieltes Richterteam wird dabei zum Gelingen ebenso beitragen wie Gabi Bierbaum, die als „Fels in der Brandung“ die Meldestelle betreut. fell