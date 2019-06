„Die Liebe zur Musik im Blut“

Biblis.Zehn Jahre sind inzwischen vergangen, seit Herbert Ritzert den Chor des GV Frohsinn übernahm. „Er leitet ihn mit viel Freude und herzlicher Verbundenheit. So versteht er es immer wieder, Sängerinnen und Sänger auf den Punkt genau zu motivieren, um den Verein bei öffentlichen Auftritten mit Frohsinn topfit vorzustellen“, sagen diejenigen, die wöchentlich bei ihm im Chor singen.

„Herbert Ritzert ist mit viel Verständnis und Rücksichtnahme bei den Chorproben anwesend, hat für jeden Sänger immer ein offenes Ohr; so dass alle gerne mittwochs in die Singstunden kommen“, attestieren ihm seine Sänger.

Begeisterter Klavierspieler

„Ob bei Konzerten, Singen bei befreundeten Vereinen, Geburtstagen, Silbernen- und Goldenen Hochzeiten oder Weihnachtsfeiern – die Liebe zur Musik hat er einfach im Blut“, erzählen die, die ihn kennen und bei seinem Wirken erleben. „Noch viel könnte man erzählen. Besonders, wenn er ein Klavier sieht, ist er nicht mehr zu halten und erfreut mit seinem Spiel alle Zuhörer.“

So lud er vergangene Woche den gesamten Chor ein, um mal richtig miteinander zu feiern. Mit einer Hommage an Herbert Ritzert eröffnete das Quartett des GV Frohsinn die Feierstunde ihres Chorleiters in der großen Altentagesstätte im Bürgerzentrum.

Nachdem alle gestärkt waren, setzte Herbert Ritzert sich ans Klavier und gemeinsam wurden zwei Stunden lang altbekannte Wein- und Wanderlieder gesungen, wobei geschunkelt und viel gelacht wurde.

Die Zeit verging wie im Flug und der Chor sagte: „Danke, Herbert, wir danken dir für den schönen Abend und dass du zehn Jahre unser Chorleiter bist.“

Zur Zeit bereitet sich der GV Frohsinn, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, auf das bevorstehende Konzert am 21. September vor. Unter dem Motto „Mit Frohsinn musikalisch auf Reisen“, hat die Gesamtleitung selbstverständlich Chorleiter Herbert Ritzert. red

