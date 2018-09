Die Weltmeisterschaft kann kommen

Bobstadt.Eine weitere Reise mussten die beiden Nachwuchstänzerinnen Nica Habel und Melina Fertich mit ihren Eltern und Trainerin Lisa Ritzert auf sich nehmen. Das erste Ranglistenturnier der Modern-Kategorien war in diesem Jahr in Recklinghausen, geschachtelt mit einigen WM-Qualifikationen der Kategorie Jazz.

Das frisch formierte Duo hatte sich bereits in der Vorbereitung optimal aufeinander abgestimmt und Trainerin Lisa Ritzert ihre beiden Schützlinge bestens auf den ersten Auftritt vorbereitet. Die beiden Mädchen wurden aus den Nachwuchsformationen Neo und Mio ausgewählt. Lisa Ritzert verfolgt die Entwicklung ihrer Tänzerinnen stets intensiv und bewies das richtige Händchen in der Zusammenstellung des Duos. „Bereits im Training haben sich die beiden super ergänzt und sind ein richtig tolles Team geworden“, freute sich Lisa Ritzert über die Fortschritte, die die beiden in den letzten Wochen gemacht haben.

Umso spannender wurde es dann beim ersten Turnier. Die beiden Tänzerinnen – waren sie es doch gewohnt mit ihren Mannschaften auf der Fläche zu stehen – meisterten ihren Auftritt zu zweit perfekt. Keine Spur von Nervosität machte sich breit und die tolle Präsentation zahlte sich aus.

Mit dem Bronzerang bei diesem Turnier qualifizieren sich Nica und Melina für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die im Dezember in Polen stattfindet. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018