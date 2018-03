Anzeige

Zum Tag der Kriminalitätsopfer des Weißen Rings heute hat Gentner nichts geplant. Sie hat bereits viel zu tun. „Vom Gebiet her sind wir eine sehr große Außenstelle, und die Zahl der Fälle nimmt zu. Wir sind zu viert und alle berufstätig.“ Meist fahren sie zu den Opfern nach Hause. In einem Café gebe es selten Treffen, da sie in Ruhe mit ihrem Gesprächspartner - ohne Mithörer - reden will. Da die Strecken im Kreis Bergstraße weit sind, würde sie sich weitere ehrenamtliche Mitarbeiter wünschen - im Ried wie im Odenwald.

„Ich habe vor fünf Jahren beim Weißen Ring angefangen, weil mir als Juristin bei einer Versicherung der soziale Aspekt gefehlt hat“, erzählt die Heppenheimerin. Von der Mitarbeiterin stieg sie recht schnell zur Leiterin der Außenstelle auf. Allerdings muss sie dabei vor allem administrative Arbeit erledigen. Der Skandal bei den Kollegen vom Weißen Ring in Lübeck trifft die 56-Jährige schon: „Das ist für uns als Mitarbeiter problematisch.“ Angesprochen wurde sie bei ihrer Arbeit aber noch nicht darauf.

Derzeit stehen ihr drei Frauen zur Seite. Es komme aber auch vor, dass eher ein Mann vor Ort gebraucht werde, etwa wenn jemand in eine Schlägerei verwickelt war. „Das merke ich meist im Vorgespräch.“ Dann bittet sie einen erfahrenen Kollegen aus dem Hochtaunuskreis um Hilfe, der sich in ganz Hessen engagiere. „Wer bei uns mitarbeiten will, sollte gefestigt sein, aus einem stabilen Umfeld kommen und Einfühlungsvermögen mitbringen“, sagt Gentner. „Wichtig ist, dass man ein Gespür für jemanden hat, man muss auch seine Bedürftigkeit überprüfen können.“ Denn es komme auch vor, dass Leute absichtlich betrügen, um an finanzielle Hilfen zu gelangen.

Der eigene Beruf sei egal, auch wenn es viele Polizisten im Ruhestand beim Weißen Ring gebe. Die Polizei beschäftigt selbst auch Opferschutzbeauftragte: jeweils einen pro Polizeidirektion, also in Heppenheim. Dieser darf laut einem Polizeisprecher aber nicht psychologisch beraten und verweist auch auf die Angebote des Weißen Rings. Ebenso erwähnen die Sicherheitsberater für Senioren, wie Siegfried Gebhardt in Bürstadt, dessen Hilfen. Denn es ist der einzige Opferhilfeverein, der bundesweit tätig ist und die Menschen auch finanziell in Notlagen unterstützen kann - „zumindest wenn diese in direktem Zusammenhang mit einer Straftat stehen“, wie Gentner betont.

Im Ausnahmefall übernimmt der Weiße Ring sogar Prozesskosten oder ermöglicht es Opfern von sehr schweren Straftaten, in Ferien zu fahren, um Abstand zu gewinnen. „Wir begleiten die Personen auch zur Polizei oder zum Gericht.“ Vor allem nutze sie ihr Netzwerk und könne auf Adressen von Anwälten und Psychotherapeuten verweisen. Die wichtigste Aufgabe sei aber zuhören: „Meist wollen die Menschen Beratung - und sich aussprechen.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.03.2018