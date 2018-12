Diebe stehlen Büromaterial

Bürstadt.Etwa 14 Kisten haben Diebe am Donnerstag zwischen 16 und 17.30 Uhr von einer Lastwagenladefläche im Industriegebiet umgeladen. Die Täter haben sich eventuell durch die Kartonagen täuschen lassen, nimmt die Polizei an. Statt Werkzeuge, wie abgedruckt, waren Büromaterial, Kundendateien sowie Musterstücke aus Bronze eines Steinmetzbetriebs in der Straße „Die Lächner“ für den bevorstehenden Firmenumzug in den Kisten verpackt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug, wie zum Beispiel einem Sprinter, ins Industriegebiet gefahren waren. Möglicherweise wurden die Kisten samt unerwartetem Inhalt zwischenzeitlich entsorgt. Wer Beobachtungen zu dem Diebstahl und einem auffälligen Fahrzeug gemacht hat oder Hinweise zu den gestohlenen Kartonagen geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 zu melden. pol

