Dienste rund um die Uhr nutzen

Bürstadt.In Sachen digitales Rathaus tut sich in Bürstadt einiges. Während eines Rundgangs durch die verschiedenen Abteilungen stellten die Mitarbeiter vor, was sie bereits digital machen oder noch vorhaben.

„Das hätte nicht in einen Vortrag gepasst. Deswegen war es besser, das alles persönlich vorzuführen“, erläuterte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Im Bürgerbüro zeigte der stellvertretende Leiter Matthias Größler die wichtigsten Neuerungen. Es gibt entsprechend der drei Arbeitsplätze drei große Tablets, die den Bürgern nicht nur die Dokumente zeigen, die am Bildschirm des Mitarbeiters aufgerufen werden, sondern die auch eine Unterschriftenfunktion haben, wie man es beispielsweise beim Paketdienst kennt.

2018 ist außerdem die elektronische Aktenführung hinzugekommen. „Ein Vorteil ist, die Aktensuche wird dadurch stark vereinfacht“, so Größler. Demnächst soll es mit der neuen Stadthomepage möglich werden, dass die Bürger verschiedene Dienste rund um die Uhr von zuhause aus in Anspruch nehmen können – wie zum Beispiel An- und Abmeldungen oder die Ausstellung von Meldebescheinigungen.

Dafür ist es aber nötig, dass man sich elektronisch ausweisen kann. Das passiert mit dem Personalausweis. Gebühren seien dann auch elektronisch bezahlbar. „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung digitale Verwaltung. Das Bürgerbüro hat zwar schon zweimal bis 18 Uhr und samstags geöffnet, aber das reicht für viele nicht“, erklärte Schader.

Schäden dokumentiert

Andere Abteilungen in der Verwaltung nutzen ebenfalls Tablets. Zum Beispiel Mario Scheib bei der Überwachung der Straßen. Er ist im Außendienst unterwegs, geht durch die Straßen und markiert auf dem Tablet die Stellen, an denen etwas repariert werden muss, manchmal auch mit Foto. So dokumentiert er zum Beispiel ein defektes Schild, ein Loch in der Fahrbahn oder beschädigte Rinnenplatten. Vieles kann der Betriebshof selbst ausbessern, ansonsten werden Aufträge an Fremdfirmen vergeben. Sobald der Schaden behoben ist, wird der vorher rote Punkt auf dem Tablet von Scheib auf Grün gestellt. Die Kollegen greifen alle auf die gleiche Software zu.

Genauso macht es Klaus-Dieter Fröhlich, der unter anderem für das Baumkataster vom Grünflächenamt zuständig ist. In Windeseile rief er den Baumbestand rund ums Bürgerhaus auf und konnte ganz gezielt Informationen zur Birke abrufen, die im Rathaus direkt vom Fenster aus zu sehen ist. Allein im Bürgerhauspark stehen 130 Bäume.

„Ich arbeite bereits seit 2004 digital“, berichtete Fröhlich. Zu jedem Baum gibt es eine Historie und Angaben darüber, wann und wie sie gepflegt werden müssen. Zu Fröhlichs Aufgabengebiet sind noch die Spielplätze hinzugekommen. Hier führt er Kontrollen durch und notiert jedes Spielgerät, das defekt ist. „Dabei werden die Geodaten wichtiger. Die Prozesse werden immer unabhängiger vom Arbeitsplatz“, ergänzte Andreas Meyer, Geschäftsführer der Firma Geoventis, mit der die Stadt seit rund 15 Jahren zusammenarbeitet.

Die Kommune hat die Verkehrssicherungspflicht und muss ein Kontrollbuch führen. Das passiert digital, und Bürstadt ist dabei ein Vorreiter. „Und es muss eine Anwendung gefunden werden, mit der die Mitarbeiter auch umgehen können“, betätigte Meyer, der mit seinem Unternehmen die Schulungen anbietet. Sämtliche ermittelte Daten beispielsweise über den Zustand der Straßen oder elektronische Bauakten bieten Planungsgrundlagen für den Haushalt.

