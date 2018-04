Diesmal geht’s in die Kirche

Anzeige

In vielen Sprachen

Die Konzertliteratur ist zudem mehrsprachig. So werden die Besucher Stücke in deutscher, englischer, russischer, lateinischer und griechischer Sprache hören. „Die Liedauswahl stammt aus der romantischen Epoche und reicht bis in das 20. Jahrhundert, von klassisch bis modern“, sagte der Dirigent.

Besonders stolz sei er auf die „Alt-Rhapsodie“ von Johannes Brahms, einem Chorwerk nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe. Eine schwierige Komposition, die selten aufgeführt wird. „Sie hebt sich aus der sonstigen Literatur heraus und geht gut zehn Minuten“, verriet Schnur.

Der 23 Mann starke Chor wird von Charles Gounod aus der „Deuxième Messe“ das „Kyrie“ und das „Sanctus“ singen und den „Pilgerchor“ aus Wagners Tannhäuser. Der Frauenchor singt „Hebe Deine Augen auf“ von Mendelssohn Bartholdy und das „Ave Verum“ von Mozart. Einen Vorgeschmack auf sein Repertoire zeigt der gut 40-köpfige Chor Emotion ebenfalls in der Kirche. Am 16. Juni findet dessen eigenes Konzert statt. Ohrwürmer wie „Sailing“ oder „I’ll Be There“ von den Jackson Five gehören dann zum Programm.

„Alle Chöre werden alleine, aber auch in Verbindung mit Sopranistin Almut-Maie Fingerle-Krieger singen“, kündigte Dirigent Schnur an, der den Kontakt zur Sopranistin knüpfte. Diese war vor einigen Jahren auch als Dirigentin beim MGV Harmonie Bürstadt aktiv und hatte bereits Auftritte mit dem Chor Emotion. Ihre musikalische Bandbreite reicht von barocken, klassischen und modernen Gesangsstücken über französische Chansons, Gospel, Pop- und Musicalhits. Bei diesem Konzert wird die Sängerin etwa das „Ave Verum“ vortragen.

