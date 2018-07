Anzeige

Schon im vergangenen Jahr hatte sich der sympathische Radprofi unter die Kinderschar gemischt, geprüft, ob die Helme richtig sitzen – und versichert, wie wichtig ihm die Nachwuchsförderung ist. „Eine tolle Werbung für unseren Sport“, findet auch Hubert Eberle. Deshalb haben die Veranstalter auch Preise für die Kindergärten ausgelobt, die am meisten Teilnehmer auf die Strecke schicken. Für die ersten drei gibt es 150, 100 und 50 Euro.

Genau 20 Minuten später, 18.20 Uhr, beginnt das Fette-Reifen-Rennen. „Als fetter Reifen gilt alles, was dicker ist als ein Rennradreifen“, erklärt Eberle. Ganz normale Straßen-Bikes sind also zugelassen. Und jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Ab 16 Uhr werden bei der Meldestelle auf dem Marktplatz noch Nachnominierungen angenommen. Gestartet wird in zwei Altersklassen: von sechs bis zehn Jahre und von elf bis 14 Jahre. Alle Teilnehmer brauchen einen Helm. Und eine schriftliche Erlaubnis der Eltern, die es auf der Homepage des Radvereins unter www.rv03-buerstadt.de oder an der Startnummern-Ausgabe gibt.

Den Anfang machen heute um 16 Uhr die Hobby-Radfahrer, bevor die Jugendlichen und später die Promis starten. Bis dahin muss der Kurs mit Absperrgittern gesichert sein. Nur noch an ausgewählten Stellen dürfen Fußgänger dann die Straßenseite wechseln. Helfer sichern diese Querungen ab und schicken Passanten erst los, wenn kein Rennradler in Sicht ist. „Die kommen mit einem Mordstempo um die Kurve, das unterschätzen viele“, weiß Hubert Enerle, der froh ist, dass sich so viele freiwillige Helfer gefunden haben – aus den eigenen Reihen, vom Einhäuser Radsportverein, unter den Bürstädter Fastnachtern und viele mehr. sbo

