Dietz AG bei Photovoltaik „gesprächsbereit“

Bürstadt. In der Frage der Nachrüstung der beiden großen Logistikhallen im Bürstädter „Brückelsgraben“ zeigt sich Eigentümer und Vermieter Dietz AG „gesprächsbereit an diesem Standort“. Wolfgang Dietz, Vorstandsvorsitzender des in Bensheim ansässigen, national agierenden Bauinvestors, betont auf Nachfrage dieser Redaktion, die technische Umsetzbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit seien vor

...