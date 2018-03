Digitalisierung beschäftigt Landwirte der Region

Anzeige

Bürstadt.Zum Informationsabend „Digitalisierung der Landwirtschaft“ in Bürstadt luden Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) und die Raiffeisenbank Ried ein. Mit großem Erfolg: Mehr als 75 Unternehmer aus dem landwirtschaftlichen Sektor kamen in die Räume des Kreditinstituts in Bürstadt. „Die hohe Resonanz ist ein Zeichen der Bedeutung des Themas“, so Claus Diehlmann, Vorstand der Raiffeisenbank Ried.

„Es ist wichtig, gemeinsam gut aufgestellt zu sein für die Region“, erklärte Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader. „Digitale Technologien bergen große Entwicklungschancen für die Region“, sagte Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB.

Auch die Landwirtschaft müsse sich auf den digitalen Wandel einstellen. Die hohe Güte der hiesigen landwirtschaftlichen Produkte stünde für Lebensqualität. „Das ist das, was den Kreis Bergstraße ausmacht. Die Förderung der Landwirtschaft ist uns ein Anliegen“, so der Landrat. Es folgte ein Fachvortrag von Dr. Martin Kunisch, Hauptgeschäftsführer des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL). Er erläuterte die Begriffe „Landwirtschaft 4.0“ und „Smart Farming“, die die Produktionsprozesse optimieren.