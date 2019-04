Diskussion über Europa-Politik

Bürstadt.Der Bürstädter CDU-Stadtverband lädt am Montag, 20. Mai, um 20 Uhr zum Stammtisch im Back- und Brauhaus Drayß ein. Gast ist der Europaabgeordnete Michael Gahler. Er spricht zum Thema: „Zukunft in Sicherheit: Europa hat die Wahl!“. Viele Bürger würden die Europawahlen am 26. Mai für nicht so wichtig halten, schreibt die CDU in ihrer Mitteilung. „Dabei ist der Einfluss der EU an vielen Stellen in unserem Alltag zu finden: Nicht nur der Euro ist ein europäisches Projekt, auch viele Gesetze, die die Bürger direkt betreffen, kommen aus dem Europäischen Parlament“, heißt es weiter. Die CDU Bürstadt und ihre Gäste diskutieren mit dem Europa-Abgeordneten Gahler über Fragen zur Europa-Politik, die auf ausgelegten Bierdeckeln formuliert werden können. red

