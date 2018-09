Diskussion über Gesundheitsthemen

Bürstadt.Wie lässt sich die Gesundheitsversorgung im Kreis Bergstraße weiter verbessern? Gibt es auch in Zukunft noch genügend wohnortnahe Fachärzte? Wie ist die Notarzt- oder Krankenhausversorgung in unserer Region aufgestellt? Diese und andere Fragen können beim Stammtisch der CDU Bürstadt am Montag, 24. September, um 20 Uhr im Back- und Brauhaus Drayß angesprochen und diskutiert werden.

Als Gesprächspartnerin haben die Christdemokraten die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz eingeladen. Die Vize-Landrätin ist im Kreis Bergstraße für den Bereich Jugend und Arbeit sowie für den Bereich Gesundheit- und Verbraucherschutz zuständig. Interessierte Gäste sind eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018