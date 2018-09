Diskussion um Abwasser

Bürstadt.Wer soll sich künftig um Straßenbau und Abwasserbeseitigung in Bürstadt kümmern? Soll die Verwaltung diese Aufgaben an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) übertragen? Bei der Sitzung des Stadtparlaments heute Abend, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus steht eine Grundsatzentscheidung zu dieser Frage an.

Noch mehr zukunftsweisende Themen stehen auf der Tagesordnung. So geht es um die Zusammensetzung einer Lenkungsgruppe für das Förderprogramm „Soziale Stadt“. Die Lokalen Partnerschaft „LoPa“ hat schon beim Innenstadtumbau mitgeredet. Jetzt soll sich auch an der Umgestaltung des Quartiers zwischen Schwimmbad und Bahnlinie eine berufene Runde beteiligen.

Konzept für Bildungscampus

Der Bildungs- und Sportcampus ist bei der Sitzung ebenfalls Thema. Mehrere Konzepte für die Gestaltung des Areals stehen zur Wahl. Heute Abend sollen sich die Stadtverordneten auf einen der Vorschläge festlegen.

Über die mittlerweile vierte Änderung des Bebauungsplans „Die Lächner“ steht ebenfalls eine Beschlussfassung an. Einwendungen von Bürgern habe es keine gegeben, berichtet die Verwaltung. Bei der Mainstraße 54 geht es ebenfalls um eine Änderung des Bebauungsplans. Hier steht zunächst die öffentliche Auslegung an. Über die neuen Budgetrichtlinien, die mit dem Haushaltsplan für 2019 gelten sollen, wird heute Abend ebenfalls abgestimmt. Wie vor jeder politischen Sitzung haben Bürger vorab Gelegenheit, Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung zu stellen. sbo

