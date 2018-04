Diskussion um Stellplätze

Anzeige

BÜRSTADT.Die Frage, wie stark die Bebauung im innerstädtischen Kernbereich verdichtet werden soll, beschäftigte die Mitglieder des Bürstädter Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses. Bei der Frage der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet „Mainstraße 54“ meldeten die Vertreter aller Fraktionen grundsätzliche Bedenken an.

Die Diskussion, wie intensiv eine zukünftige Bebauung sein soll, war vielschichtig. Die Problematik bezüglich ausreichender privater und öffentlicher Stellplätze, bezüglich der geplanten maximal möglichen Stockwerksanzahl und auch die Ausweisung der Wege zu den an dieser Stelle von einem Investor geplanten barrierefreien 21 Wohneinheiten, ließ noch viele Fragen offen. Die Parlamentarier vertagten den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung im Mai. Bis dahin solle die Verwaltung die Bedenken prüfen und zusätzliche vertragliche Absicherungen formulieren, um weitere Nutzungsmöglichkeiten im Sinne der Kommunalpolitiker einzuschränken.

Mehrheit für „Kidsworld“

Bedenken bei allen Fraktionen gab es beim nächsten Bebauungsplan, bei dem es um die Nutzung der leerstehenden Tennishalle neben dem Gelände des Tennisclubs durch einen Investor geht, der dort schon bald eine „Kinderspielanlage inklusive entsprechender Restauration“ eröffnen will. Während die Grünen in Person von Uwe Metzner grundsätzlich weiterhin gegen die an dieser Stelle geplante „Kidsworld“ votierten, hatten die Vertreter von SPD, CDU und FDP konkrete Forderungen bei der Sicherung des Außenbereichs und der Vergabe der Gaststättenkonzession, die jetzt vertraglich mit einbezogen werden sollen. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder votierte für die Aufstellung des Bebauungsplans an dieser Stelle.